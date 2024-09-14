https://ria.ru/20240914/ukraina-1972719728.html

На Украине решили сократить социальные расходы, пишут СМИ

На Украине решили сократить социальные расходы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2024

На Украине решили сократить социальные расходы, пишут СМИ

Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 миллиардов гривен (1,2 миллиарда долларов), сообщило украинское издание... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:18

2024-09-14T17:18

2024-09-14T17:18

украина

денис шмыгаль

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 миллиардов гривен (1,2 миллиарда долларов), сообщило украинское издание "Экономическая правда". "Бюджет на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 миллиардов гривен - до 420,6 миллиардов гривен (10,2 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в Telegram-канале "Экономической правды". По информации издания, наибольшая сумма социальных расходов в проекте бюджета составляет 280,2 миллиарда гривен (6,8 миллиарда долларов) и предусмотрена на дотацию Пенсионному фонду. Сокращение расходов на соцзащиту может быть связано с тем, что в 2024 году на эту сферу заложили несколько больше средств, чем фактически потратят, отмечает "Экономическая правда". В пятницу премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиардов долларов), расходы - 3,6 триллионов гривен (87 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972201758.html

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Ольга Фомченкова

украина, денис шмыгаль, в мире