На Украине не планируют проводить выборы в 2025 году
Депутат Железняк: в проекте бюджета Украины на 2025 год нет расходов на выборы
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Расходы на проведение выборов в проект бюджета Украины на 2025 год не заложены, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает расходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиардов долларов), расходы - 3,6 триллионов гривен (87 миллиардов долларов).
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"По выборам в бюджете (проекте бюджета на 2025 год - ред.) ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года", - написал Железняк.
Ранее Железняк сообщал, что кабмин Украины в бюджетном плане на 2025-2027 годы предусматривает проведение выборов всех уровней в стране после отмены действия военного положения.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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