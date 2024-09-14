https://ria.ru/20240914/ukraina-1972708892.html

На Украине не планируют проводить выборы в 2025 году

На Украине не планируют проводить выборы в 2025 году - РИА Новости, 14.09.2024

На Украине не планируют проводить выборы в 2025 году

Расходы на проведение выборов в проект бюджета Украины на 2025 год не заложены, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:06

2024-09-14T16:06

2024-09-14T18:42

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Расходы на проведение выборов в проект бюджета Украины на 2025 год не заложены, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает расходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиардов долларов), расходы - 3,6 триллионов гривен (87 миллиардов долларов). "По выборам в бюджете (проекте бюджета на 2025 год - ред.) ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года", - написал Железняк. Ранее Железняк сообщал, что кабмин Украины в бюджетном плане на 2025-2027 годы предусматривает проведение выборов всех уровней в стране после отмены действия военного положения.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20240910/blinken-1971878390.html

https://ria.ru/20240913/zelenskij-1972512267.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины