https://ria.ru/20240914/ukraina-1972696430.html

Генсек НАТО сожалеет о недостаточной помощи Украине до 2022 года

Генсек НАТО сожалеет о недостаточной помощи Украине до 2022 года - РИА Новости, 14.09.2024

Генсек НАТО сожалеет о недостаточной помощи Украине до 2022 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что сожалеет о недостаточной, на его взгляд, помощи Украине со стороны НАТО РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:38

2024-09-14T14:38

2024-09-14T14:40

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что сожалеет о недостаточной, на его взгляд, помощи Украине со стороны НАТО до 2022 года. "Я сожалею, что союзники по НАТО и сами США не сделали больше для того, чтобы раньше усилить Украину", - сказал Столтенберг. "В целом, предоставленные нами обучение (военных - ред.) и вооружение были весьма ограничены. Мы могли бы сделать намного больше", - добавил генсек НАТО. При этом он подчеркнул, что принять Украину в НАТО до 2022 года было нереальной задачей. "Но усилить Украину в военном отношении было бы легко. Вместо этого мы спорили о том, поставлять ли снайперские винтовки. США долгое время не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию. В конце концов, кое-что они сделали, но мы все могли бы сделать больше. Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну", - считает Столтенберг. При этом он добавил, что по-прежнему считает возможным диалог с Россией, однако, по мнению генсека НАТО, возможный диалог должен вестись в сочетании с мерами по укреплению обороны и сдерживания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В Москве не раз заявляли, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса: угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России, а также грубейшее попрание Киевом прав человека и основных свобод, прежде всего русских и русскоязычных граждан.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, в мире