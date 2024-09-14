Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО сожалеет о недостаточной помощи Украине до 2022 года - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 14.09.2024 (обновлено: 14:40 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972696430.html
Генсек НАТО сожалеет о недостаточной помощи Украине до 2022 года
Генсек НАТО сожалеет о недостаточной помощи Украине до 2022 года - РИА Новости, 14.09.2024
Генсек НАТО сожалеет о недостаточной помощи Украине до 2022 года
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что сожалеет о недостаточной, на его взгляд, помощи Украине со стороны НАТО РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:38
2024-09-14T14:40
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643037_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_c8ae71c42317f261adcf39f9d6403cf8.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что сожалеет о недостаточной, на его взгляд, помощи Украине со стороны НАТО до 2022 года. "Я сожалею, что союзники по НАТО и сами США не сделали больше для того, чтобы раньше усилить Украину", - сказал Столтенберг. "В целом, предоставленные нами обучение (военных - ред.) и вооружение были весьма ограничены. Мы могли бы сделать намного больше", - добавил генсек НАТО. При этом он подчеркнул, что принять Украину в НАТО до 2022 года было нереальной задачей. "Но усилить Украину в военном отношении было бы легко. Вместо этого мы спорили о том, поставлять ли снайперские винтовки. США долгое время не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию. В конце концов, кое-что они сделали, но мы все могли бы сделать больше. Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну", - считает Столтенберг. При этом он добавил, что по-прежнему считает возможным диалог с Россией, однако, по мнению генсека НАТО, возможный диалог должен вестись в сочетании с мерами по укреплению обороны и сдерживания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В Москве не раз заявляли, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса: угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России, а также грубейшее попрание Киевом прав человека и основных свобод, прежде всего русских и русскоязычных граждан.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866643037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e63522cf4ebe097481f8f916239c50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Генсек НАТО сожалеет о недостаточной помощи Украине до 2022 года

Генсек НАТО Столтенберг выразил сожаление о недостаточной помощи Киеву до 2022 г

© AP Photo / Efrem LukatskyЙенс Столтенберг и Владимир Зеленский
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию FAZ, что сожалеет о недостаточной, на его взгляд, помощи Украине со стороны НАТО до 2022 года.
"Я сожалею, что союзники по НАТО и сами США не сделали больше для того, чтобы раньше усилить Украину", - сказал Столтенберг. "В целом, предоставленные нами обучение (военных - ред.) и вооружение были весьма ограничены. Мы могли бы сделать намного больше", - добавил генсек НАТО.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Сроки поджимают": 12 шагов НАТО к войне с Россией
10 сентября, 08:00
При этом он подчеркнул, что принять Украину в НАТО до 2022 года было нереальной задачей.
"Но усилить Украину в военном отношении было бы легко. Вместо этого мы спорили о том, поставлять ли снайперские винтовки. США долгое время не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию. В конце концов, кое-что они сделали, но мы все могли бы сделать больше. Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну", - считает Столтенберг.
При этом он добавил, что по-прежнему считает возможным диалог с Россией, однако, по мнению генсека НАТО, возможный диалог должен вестись в сочетании с мерами по укреплению обороны и сдерживания.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией
6 сентября, 08:00
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В Москве не раз заявляли, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса: угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России, а также грубейшее попрание Киевом прав человека и основных свобод, прежде всего русских и русскоязычных граждан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала