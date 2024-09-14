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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.09.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:38
2024-09-14T09:38
2024-09-14T09:39
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 09.21 мск, тревога объявлена в граничащей с РФ Сумской области и Николаевской области на юге Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, николаевская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу