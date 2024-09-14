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Минобороны Белоруссии оценило перспективы разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972656468.html
Минобороны Белоруссии оценило перспективы разрешения конфликта на Украине
Минобороны Белоруссии оценило перспективы разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.09.2024
Минобороны Белоруссии оценило перспективы разрешения конфликта на Украине
Белоруссия не видит позитивных направлений к разрядке ситуации на Украине, заявил в интервью министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:37
2024-09-14T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
китай
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
вооруженные силы украины
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МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Белоруссия не видит позитивных направлений к разрядке ситуации на Украине, заявил в интервью министр обороны республики Виктор Хренин. "К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации. Никто эту инициативу не проявляет", - сказал он в интервью Центральному телевидению Китая. Текст интервью размещён на сайте Минобороны Белоруссии. По словам Хренина, сегодня уже всем понятны основные причины этого конфликта, они пытались маскироваться за какими-то красивыми ширмами. "Мы видим, что это не самостоятельное решение Украины. Она превратилась в "анти-Россию". Очень сильно поработали специалисты западных спецслужб. Но основные выгодополучатели этого конфликта, конечно, Запад и Соединенные Штаты, которые не хотят на сегодняшний день терять свою гегемонию, не понимая, что многополярный мир уже состоялся. С их стороны прежде всего идет основное накачивание вооружением Украины", - отметил министр. Он указал, что "мир уже скатился к временам холодной войны, гонке вооружений". "Мы видим, как растут военные бюджеты стран. Множество оружия, агрессивная риторика, нежелание договариваться, находить точки соприкосновения - первопричины возникших конфликтов… Конечно, ни к чему хорошему это не приведет", - сказал Хренин.
https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Китай, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии, Вооруженные силы Украины
Минобороны Белоруссии оценило перспективы разрешения конфликта на Украине

Хренин: в Минске не видят позитивных направлений к разрядке ситуации на Украине

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой в ДНР
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ясиноватой в ДНР
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МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Белоруссия не видит позитивных направлений к разрядке ситуации на Украине, заявил в интервью министр обороны республики Виктор Хренин.
"К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации. Никто эту инициативу не проявляет", - сказал он в интервью Центральному телевидению Китая. Текст интервью размещён на сайте Минобороны Белоруссии.
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По словам Хренина, сегодня уже всем понятны основные причины этого конфликта, они пытались маскироваться за какими-то красивыми ширмами.
"Мы видим, что это не самостоятельное решение Украины. Она превратилась в "анти-Россию". Очень сильно поработали специалисты западных спецслужб. Но основные выгодополучатели этого конфликта, конечно, Запад и Соединенные Штаты, которые не хотят на сегодняшний день терять свою гегемонию, не понимая, что многополярный мир уже состоялся. С их стороны прежде всего идет основное накачивание вооружением Украины", - отметил министр.
Он указал, что "мир уже скатился к временам холодной войны, гонке вооружений". "Мы видим, как растут военные бюджеты стран. Множество оружия, агрессивная риторика, нежелание договариваться, находить точки соприкосновения - первопричины возникших конфликтов… Конечно, ни к чему хорошему это не приведет", - сказал Хренин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаКитайВиктор ХренинМинистерство обороны БелоруссииВооруженные силы Украины
 
 
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