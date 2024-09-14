https://ria.ru/20240914/ukraina-1972656468.html

Минобороны Белоруссии оценило перспективы разрешения конфликта на Украине

Минобороны Белоруссии оценило перспективы разрешения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.09.2024

Минобороны Белоруссии оценило перспективы разрешения конфликта на Украине

Белоруссия не видит позитивных направлений к разрядке ситуации на Украине, заявил в интервью министр обороны республики Виктор Хренин. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T09:37

2024-09-14T09:37

2024-09-14T09:37

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

украина

китай

виктор хренин

министерство обороны белоруссии

вооруженные силы украины

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МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Белоруссия не видит позитивных направлений к разрядке ситуации на Украине, заявил в интервью министр обороны республики Виктор Хренин. "К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации. Никто эту инициативу не проявляет", - сказал он в интервью Центральному телевидению Китая. Текст интервью размещён на сайте Минобороны Белоруссии. По словам Хренина, сегодня уже всем понятны основные причины этого конфликта, они пытались маскироваться за какими-то красивыми ширмами. "Мы видим, что это не самостоятельное решение Украины. Она превратилась в "анти-Россию". Очень сильно поработали специалисты западных спецслужб. Но основные выгодополучатели этого конфликта, конечно, Запад и Соединенные Штаты, которые не хотят на сегодняшний день терять свою гегемонию, не понимая, что многополярный мир уже состоялся. С их стороны прежде всего идет основное накачивание вооружением Украины", - отметил министр. Он указал, что "мир уже скатился к временам холодной войны, гонке вооружений". "Мы видим, как растут военные бюджеты стран. Множество оружия, агрессивная риторика, нежелание договариваться, находить точки соприкосновения - первопричины возникших конфликтов… Конечно, ни к чему хорошему это не приведет", - сказал Хренин.

https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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