https://ria.ru/20240914/ukraina-1972641662.html

Стармер рассказал о дискуссии с Байденом по стратегии по Украине

Стармер рассказал о дискуссии с Байденом по стратегии по Украине - РИА Новости, 14.09.2024

Стармер рассказал о дискуссии с Байденом по стратегии по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о состоявшейся с президентом США Джо Байденом широкой дискуссии по стратегии по Украине, и что планируется... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T03:26

2024-09-14T03:26

2024-09-14T03:26

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оон

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о состоявшейся с президентом США Джо Байденом широкой дискуссии по стратегии по Украине, и что планируется продолжить ее обсуждение в более широком кругу людей в рамках Генеральной ассамблеи ООН, намеченной на конец сентября. Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента Байдена со Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Перед началом встречи Байден заявил журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером. Во время пресс-конференции по итогам встречи Стармер заявил, что у них с Байденом состоялась "широкая дискуссия" о стратегии по Украине, Ближнему Востоку и Тихоокеанскому региону. "Это была встреча не о каком-то конкретном решении... Мы определенно соберемся снова на Генеральной ассамблее ООН через несколько дней уже более широкой группой людей", - заявил Стармер журналистам после встречи с Байденом. Премьер-министр охарактеризовал свои переговоры с Байденом как "длительные и продуктивные", но не стал вдаваться в подробности того, какое решение они приняли относительно потенциального использования Украиной западного оружия вглубь территории РФ. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не стоит ожидать никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

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