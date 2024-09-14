ЦАХАЛ заявил об ударах по двум зданиям ХАМАС, где производилось оружие
ЦАХАЛ заявил об ударах по двум зданиям ХАМАС в Газе, где производилось оружие
© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по двум военным зданиям палестинского движения ХАМАС в городе Газа, использовавшихся для производства оружия.
"Ранее сегодня (в субботу) под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС страны нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в пределах двух военных структур в районе Аль-Фуркан в городе Газа. Военные структуры использовались боевиками-террористами для осуществления различной террористической деятельности и производства оружия", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
Согласно заявлению, сооружения, используемые ХАМАС, располагались рядом с территорией, которая раньше служила школой, а в настоящее время служит убежищем.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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