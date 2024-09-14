https://ria.ru/20240914/udary-1972699070.html

ЦАХАЛ заявил об ударах по двум зданиям ХАМАС, где производилось оружие

ЦАХАЛ заявил об ударах по двум зданиям ХАМАС, где производилось оружие - РИА Новости, 14.09.2024

ЦАХАЛ заявил об ударах по двум зданиям ХАМАС, где производилось оружие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по двум военным зданиям палестинского движения ХАМАС в городе Газа, использовавшихся для производства... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:50

2024-09-14T14:50

2024-09-14T14:50

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

хамас

израиль

рафах (провинция)

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по двум военным зданиям палестинского движения ХАМАС в городе Газа, использовавшихся для производства оружия. "Ранее сегодня (в субботу) под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС страны нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в пределах двух военных структур в районе Аль-Фуркан в городе Газа. Военные структуры использовались боевиками-террористами для осуществления различной террористической деятельности и производства оружия", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии. Согласно заявлению, сооружения, используемые ХАМАС, располагались рядом с территорией, которая раньше служила школой, а в настоящее время служит убежищем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240914/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240910/izrail-1971826015.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, рафах (провинция), россия, в мире