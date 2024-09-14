https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972673212.html

Корабли Северного флота высадили десант на Чукотке на учениях "Океан"

Корабли Северного флота высадили десант на Чукотке на учениях "Океан" - РИА Новости, 14.09.2024

Корабли Северного флота высадили десант на Чукотке на учениях "Океан"

Корабли Северного флота высадили морской десант на Чукотке в рамках учения "Океан -2024", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:00

2024-09-14T13:00

2024-09-14T13:00

безопасность

ссср

чукотка

россия

северный флот вмф россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Корабли Северного флота высадили морской десант на Чукотке в рамках учения "Океан -2024", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках стратегического командно-штабного учения "Океан – 2024" Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота, действующая в восточных районах Северного Ледовитого океана, провела тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в составе группировки действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов". "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972523024.html

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Кадры высадки десанта на побережье Чукотского моря Минобороны РФ показало кадры высадки десанта в рамках учения "Океан -2024" на необорудованное побережье Чукотского моря 2024-09-14T13:00 true PT1M19S

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Ольга Фомченкова

безопасность, ссср, чукотка, россия, северный флот вмф россии