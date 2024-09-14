https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972660956.html
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан"
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан" - РИА Новости, 14.09.2024
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан"
Базовые тральщики Каспийской флотилии обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:10
2024-09-14T10:10
2024-09-14T10:10
безопасность
ссср
россия
каспийское море
каспийская флотилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972658949_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88642b04e122a809b458bc1db4354e71.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Базовые тральщики Каспийской флотилии обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" (СКШУ) базовые тральщики Каспийской флотилии "Герман Угрюмов" и "Магомед Гаджиев" во взаимодействии с другими кораблями противоминной обороны обезвредили "вражеские" подводные мины и обеспечили безопасный проход кораблей в миноопасном районе Каспийского моря", - говорится в сообщении. По данным ведомства, корабельно-тральная группа выполнила боевые упражнения по постановке и тралению морских мин в назначенном районе в северной части Каспийского моря. "Экипажи базовых и рейдовых тральщиков выполнили разведку, поиск и обезвреживание морских мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами", - сообщили в Минобороны. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972444362.html
https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972523024.html
ссср
россия
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972658949_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e140d3c1082abee64265ef59d310f36a.jpg
Кадры со стратегического учения "Океан-2024"
В ходе стратегического учения «Океан-2024» тральщики Каспийской флотилии обезвредили «вражеские» подводные мины и обеспечили безопасный проход кораблей.
2024-09-14T10:10
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ссср, россия, каспийское море, каспийская флотилия
Безопасность, СССР, Россия, Каспийское море, Каспийская флотилия
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан"
Тральщики Каспийской флотилии обеспечили прохождение кораблей на учениях "Океан"