Рейтинг@Mail.ru
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан" - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972660956.html
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан"
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан" - РИА Новости, 14.09.2024
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан"
Базовые тральщики Каспийской флотилии обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:10
2024-09-14T10:10
безопасность
ссср
россия
каспийское море
каспийская флотилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972658949_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88642b04e122a809b458bc1db4354e71.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Базовые тральщики Каспийской флотилии обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" (СКШУ) базовые тральщики Каспийской флотилии "Герман Угрюмов" и "Магомед Гаджиев" во взаимодействии с другими кораблями противоминной обороны обезвредили "вражеские" подводные мины и обеспечили безопасный проход кораблей в миноопасном районе Каспийского моря", - говорится в сообщении. По данным ведомства, корабельно-тральная группа выполнила боевые упражнения по постановке и тралению морских мин в назначенном районе в северной части Каспийского моря. "Экипажи базовых и рейдовых тральщиков выполнили разведку, поиск и обезвреживание морских мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами", - сообщили в Минобороны. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972444362.html
https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972523024.html
ссср
россия
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры со стратегического учения "Океан-2024"
В ходе стратегического учения «Океан-2024» тральщики Каспийской флотилии обезвредили «вражеские» подводные мины и обеспечили безопасный проход кораблей.
2024-09-14T10:10
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972658949_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e140d3c1082abee64265ef59d310f36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ссср, россия, каспийское море, каспийская флотилия
Безопасность, СССР, Россия, Каспийское море, Каспийская флотилия
Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан"

Тральщики Каспийской флотилии обеспечили прохождение кораблей на учениях "Океан"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Базовые тральщики Каспийской флотилии обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" (СКШУ) базовые тральщики Каспийской флотилии "Герман Угрюмов" и "Магомед Гаджиев" во взаимодействии с другими кораблями противоминной обороны обезвредили "вражеские" подводные мины и обеспечили безопасный проход кораблей в миноопасном районе Каспийского моря", - говорится в сообщении.
Стратегические военные учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан"
Вчера, 10:05
По данным ведомства, корабельно-тральная группа выполнила боевые упражнения по постановке и тралению морских мин в назначенном районе в северной части Каспийского моря.
"Экипажи базовых и рейдовых тральщиков выполнили разведку, поиск и обезвреживание морских мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами", - сообщили в Минобороны.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
Самолеты Ту-142 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике
Вчера, 14:35
 
БезопасностьСССРРоссияКаспийское мореКаспийская флотилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала