https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972660956.html

Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан"

Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан" - РИА Новости, 14.09.2024

Тральщики Каспийской флотилии обезвредили вражеские мины на учениях "Океан"

Базовые тральщики Каспийской флотилии обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:10

2024-09-14T10:10

2024-09-14T10:10

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ссср

россия

каспийское море

каспийская флотилия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Базовые тральщики Каспийской флотилии обеспечили безопасное прохождение кораблей через миноопасный район в рамках учения "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" (СКШУ) базовые тральщики Каспийской флотилии "Герман Угрюмов" и "Магомед Гаджиев" во взаимодействии с другими кораблями противоминной обороны обезвредили "вражеские" подводные мины и обеспечили безопасный проход кораблей в миноопасном районе Каспийского моря", - говорится в сообщении. По данным ведомства, корабельно-тральная группа выполнила боевые упражнения по постановке и тралению морских мин в назначенном районе в северной части Каспийского моря. "Экипажи базовых и рейдовых тральщиков выполнили разведку, поиск и обезвреживание морских мин электромагнитными, акустическими и контактными тралами", - сообщили в Минобороны. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972444362.html

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каспийское море

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Кадры со стратегического учения "Океан-2024" В ходе стратегического учения «Океан-2024» тральщики Каспийской флотилии обезвредили «вражеские» подводные мины и обеспечили безопасный проход кораблей. 2024-09-14T10:10 true PT0M39S

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Ольга Фомченкова

безопасность, ссср, россия, каспийское море, каспийская флотилия