https://ria.ru/20240914/tserkovnyy-1972578711.html

В России отмечают церковный Новый год

В России отмечают церковный Новый год - РИА Новости, 14.09.2024

В России отмечают церковный Новый год

Православные христиане отмечают начало индикта — нового года по церковному календарю. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T00:00

2024-09-14T00:00

2024-09-14T00:00

религия

россия

петр i

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают начало индикта — нового года по церковному календарю.Замысловатое слово "индикт" из в богослужебных текстов в переводе с латыни означает "оценивать". В Римской империей индиктом назывался налоговый период от 5 до 15 лет — на усмотрение императора. Он же назначал и дату начала сборов. В 462 году начало индикта было перенесено на 1 сентября по юлианскому календарю (14 сентября по григорианскому). А спустя несколько десятилетий византийский император Юстиниан повелел начинать с этой даты абсолютно все календарные циклы, в том числе и церковный.На Руси гражданский новый год до XV столетия приходился на 1 марта. С этой даты отсчитывали года все древние хронисты, включая знаменитого Нестора Летописца. Но церковное новолетие стали торжественно отмечать 1 сентября еще в XIII веке. Когда же христианская вера почти полностью вытеснила прежнюю, языческую, гражданский Новый год тоже стали праздновать 1 сентября. Эта традиция просуществовала более 200 лет.В последний раз торжественный чин "летопроводства" был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I. На Соборной площади Кремля он восседал на троне в царском облачении старого образца, принимал патриаршее благословение и поздравлял народ. Однако новому году, по воле царя-реформатора, суждено было продлиться всего 4 месяца. Уже 1 января встретили следующий, 1700-й, год.В наши дни на начало индикта в храмах Русской православной церкви совершают особый молебен, в котором благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый. К слову, учебный год в церковно-приходских школах всегда начинался именно с Новолетия. Позднее эта традиция распространилась и на другие учебные заведения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, петр i, русская православная церковь, религия