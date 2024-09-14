https://ria.ru/20240914/trevoga-1972636756.html

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.09.2024

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T01:46

2024-09-14T01:46

2024-09-14T01:46

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 1.38 мск. Она звучит и на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия