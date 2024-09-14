https://ria.ru/20240914/trava-1972740603.html

На горе Машук в Ставропольском крае загорелась сухая трава

На горе Машук в Ставропольском крае загорелась сухая трава - РИА Новости, 14.09.2024

На горе Машук в Ставропольском крае загорелась сухая трава

Спасатели тушат пожар на горе Машук в Ставропольском крае, по предварительной информации горит сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ региона. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:42

2024-09-14T19:42

2024-09-14T19:42

происшествия

ставропольский край

россия

пятигорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на горе Машук в Ставропольском крае, по предварительной информации горит сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ региона. "Город Пятигорск, гора Машук, предварительно, трава 400 метров по фронту. Подразделения работают на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967194649.html

ставропольский край

россия

пятигорск

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2024

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происшествия, ставропольский край, россия, пятигорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)