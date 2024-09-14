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ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 14.09.2024
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, пять военнослужащих взяты в плен,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:09
2024-09-14T14:09
2024-09-14T14:20
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, пять военнослужащих взяты в плен, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен", - говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки