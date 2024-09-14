https://ria.ru/20240914/svo-1972691261.html

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 14.09.2024

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, пять военнослужащих взяты в плен,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:09

2024-09-14T14:09

2024-09-14T14:20

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 300 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, пять военнослужащих взяты в плен, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен", - говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)