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ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024

ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

Российская армейская авиация, артиллерия уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, базу катеров спецназа, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:10

2024-09-14T12:10

2024-09-14T12:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская армейская авиация, артиллерия уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, базу катеров спецназа, сообщило в субботу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина