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ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 14.09.2024 (обновлено: 12:25 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/svo-1972674261.html
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
Российская армейская авиация, артиллерия уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, базу катеров спецназа, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:10
2024-09-14T12:25
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская армейская авиация, артиллерия уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, базу катеров спецназа, сообщило в субботу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ

МО: ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру и базу катеров спецназа ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская армейская авиация, артиллерия уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, базу катеров спецназа, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
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