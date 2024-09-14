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ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
Российская армейская авиация, артиллерия уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, базу катеров спецназа, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:10
2024-09-14T12:10
2024-09-14T12:25
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская армейская авиация, артиллерия уничтожили украинскую аэродромную инфраструктуру, базу катеров спецназа, сообщило в субботу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах", - говорится в сообщении.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
ВС России поразили аэродромную инфраструктуру ВСУ
МО: ВС России уничтожили аэродромную инфраструктуру и базу катеров спецназа ВСУ