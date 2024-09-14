https://ria.ru/20240914/ssha-1972642150.html

Байден запросил у конгресса продление полномочий на помощь Украине

Байден запросил у конгресса продление полномочий на помощь Украине - РИА Новости, 14.09.2024

Байден запросил у конгресса продление полномочий на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена запросила у американского конгресса продление истекающих полномочий на выделение оружия Украине в объеме 5,8 миллиарда... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T03:54

2024-09-14T03:54

2024-09-14T03:54

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена запросила у американского конгресса продление истекающих полномочий на выделение оружия Украине в объеме 5,8 миллиарда долларов, однако в случае отказа законодателей Белый дом может объявить о выделении Киеву разового пакета помощи в этом объеме до конца сентября, сообщает газета Hill со ссылкой на источники. В пятницу официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы списания оружия с американских складов по указу президента США (PDA), и почти весь объем этих средств сгорит, если Конгресс США не продлит соответствующие полномочия на 2025 финансовый год. "Администрация Байдена обратилась в конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября", - пишет газета. Уточняется, что соответствующее положение должно быть включено в резолюцию о продолжении финансирования правительства после завершения нынешнего финансового года, который истекает в США 30 сентября. По словам собеседника издания, в том случае, если Белому дому не удастся добиться продления полномочий по выделению оружия с американских складов, то администрация Байдена может объявить о разовом выделении военной помощи на 5,8 миллиарда долларов до 1 октября. После это Вашингтон будет отправлять Киеву указанную помощь по частям. "Большая проблема с управлением поддержкой Украины является одним из многих ненужных последствий политических игр, которые сейчас разыгрываются вокруг резолюции", - приводит Hill слова собеседника. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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