https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972724448.html

Спецоперация, 14 сентября: ВС России освободили Желанное Первое в ДНР

Спецоперация, 14 сентября: ВС России освободили Желанное Первое в ДНР - РИА Новости, 14.09.2024

Спецоперация, 14 сентября: ВС России освободили Желанное Первое в ДНР

В ДНР освободили Желанное Первое, состоялся обмен военнопленными в формате 103 на 103, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:43

2024-09-14T17:43

2024-09-14T22:47

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

украина

джо байден

дмитрий медведев

кир стармер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В ДНР освободили Желанное Первое, состоялся обмен военнопленными в формате 103 на 103, сообщили в Минобороны. Новые приобретенияВзять под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донбассе удалось благодаря действиям группировки российских войск "Южная", уточнило министерство.По его данным, потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных. Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 53 беспилотника. Что случилось в Курской областиМинобороны также сообщило, что ВСУ на Курском направлении потеряли за сутки более 300 военных, 15 единиц бронетехники, в том числе два танка. При этом пять украинских военных попали в плен.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия, нанеся поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Они также отразили пять контратак противника в направлении пунктов Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конапелька и сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки.Кроме того отражены пять попыток противника прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, а также два танка.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военнослужащих, 110 танков. Обмен пленнымиВ результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, рассказали в Минобороны. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.Все российские военнослужащие уже находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставляют возможность связаться с родственниками. "Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — добавили в ведомстве.По информации Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.Работа ПВОРоссийские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять — над Белгородской, сообщили в Минобороны России.Около 12.30 они ликвидировали еще два украинских дрона над территорией двух регионов. В районе 14:20 военные сбили один БПЛА в Белгородской области. Пять человек пострадали в Белгородской области после атаки ВСУПятеро мирных жителей пострадали в Шебекинском округе при атаке со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.На участке автодороги Шебекино — Белгород в результате попадания украинского снаряда двое мужчин и женщина получили ранения.При атаке дрона в селе Вознесеновка на частный дом пострадала женщина. Позже еще один мужчина обратился за медицинской помощью. Белый дом не стал сообщатьБелый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа. "Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", — указано в релизе по итогам встречи. При этом документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона одобрить использование западных дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь российской территории. Перед началом встречи Байден заявил журналистам пула Белого дома, что этот вопрос обсудят на переговорах со Стармером. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что по итогам их беседы не стоит ожидать никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории. Кому нужен ядерный конфликтЯдерный конфликт сегодня никому не нужен, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. При это он отметил, что нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия. "Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями… Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного — любому терпению приходит конец", — сказал Медведев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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россия, белгородская область, украина, джо байден, дмитрий медведев, кир стармер, вооруженные силы украины