https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972716539.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:22

2024-09-14T17:22

2024-09-14T17:54

инфографика

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили Желанное Первое в ДНР, а также отбили семь контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 132 района скопления живой силы и техники, восемь полевых складов боеприпасов, аэродромная инфраструктура и места базирования катеров сил спецназначения. Средства ПВО сбили 53 беспилотника, три ракеты ATACMS и три авиабомбы Hammer.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены пять контратак противника, пресечены очередные попытки прорыва границы в районах Нового Пути, Медвежьего и Веселого. Украинская армия потеряла на этом направлении более 300 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 1454 реактивные системы залпового огня, 18133 танка и других бронемашин, 14598 орудий полевой артиллерии и 26070 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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