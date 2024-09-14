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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел Курской области
Ударами авиации, огнём артиллерии нанесено поражение ВСУ на курском направлении в районах 16 населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:29
2024-09-14T14:29
2024-09-14T14:29
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ударами авиации, огнём артиллерии нанесено поражение ВСУ на курском направлении в районах 16 населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный", - говорится в сводке министерства.
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россия, мирный, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел Курской области
Минобороны: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах 16 сел Курской области