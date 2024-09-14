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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:14
2024-09-14T12:14
2024-09-14T12:14
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", полевой склад боеприпасов, сообщает в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Токоревка, Херсонской области, Степногоррск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ за сутки
МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 80 боевиков ВСУ и полевой склад боеприпасов