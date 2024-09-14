https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972673894.html

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север"

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 14.09.2024

ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север"

Группировка "Север" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Верхней Писаревки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 110 РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:06

2024-09-14T12:06

2024-09-14T12:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Верхней Писаревки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф