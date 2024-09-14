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ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 14.09.2024
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12:06 14.09.2024 (обновлено: 12:16 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972673894.html
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 14.09.2024
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север"
Группировка "Север" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Верхней Писаревки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 110 РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:06
2024-09-14T12:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Верхней Писаревки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север"

МО РФ: Киев потерял до 110 военнослужащих у Верхней Писаревки и Волчанска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Верхней Писаревки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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