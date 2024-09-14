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ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 14.09.2024
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север"
Группировка "Север" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Верхней Писаревки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 110 РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:06
2024-09-14T12:06
2024-09-14T12:16
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Верхней Писаревки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 110 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 110 военных в зоне действия группировки "Север"
МО РФ: Киев потерял до 110 военнослужащих у Верхней Писаревки и Волчанска