https://ria.ru/20240914/spetsoepratsiya--1972513710.html

"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники

"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники - РИА Новости, 14.09.2024

"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники

Разгрузить фуру, отвезти продукты беженцам или просто выслушать попавшего в беду человека — прихожане Курской и Рыльской епархии одними из первых откликнулись... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:04

надежные люди

россия

суджанский район

курск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Разгрузить фуру, отвезти продукты беженцам или просто выслушать попавшего в беду человека — прихожане Курской и Рыльской епархии одними из первых откликнулись на призыв о помощи после вторжения ВСУ в регион. О том, что они делают, — в материале РИА Новости.Тонны гумпомощиНа епархиальном складе в Курске всегда оживленно: из разных городов страны один за другим прибывают легковые и грузовые автомобили. Надо разгрузить то, что привозят, распределить и, согласно заявкам, направить в пункты временного размещения."Курская и Рыльская епархия давно помогает бойцам СВО, — говорит дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев. — Наши священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Те, кто подкован в электронике, собирают системы РЭБ. И постоянно отправляем продукты, вещи".Когда ВСУ вторглись в Курскую область, сразу занялись беженцами. Первым делом открыли пункт сбора помощи. Грузовики разгружали и прихожане, и священнослужители."За месяц мы приняли и распределили тонны гуманитарки: продукты, одежду, постельные принадлежности, средства гигиены, — продолжает Королев. — Оборудовали десятки пунктов временного размещения"."Помогают даже инвалиды"С каждым днем туда поступало все больше беженцев. Королев признается, что порой еле сдерживал слезы, выдавая людям продуктовые наборы и одежду. "Как сумасшедший бегаешь туда-сюда с этими пакетами, а вокруг сидят те, кто потерял родных, дом, все имущество, — вздыхает дьякон. — Помню, на одной женщине было лишь тонкое платье, потому что счет шел на секунды, когда она покидала жилище. В общем, очень тяжело. Но, видя сплоченность курян и всей России, я понял, что мы точно не пропадем".По его словам, только их ПВР приняли около 30 тысяч человек. Некоторых вещей катастрофически не хватало. Например, комплектов постельного белья — людям приходилось спать в одежде. Постепенно ситуация стабилизировалась. Отчасти благодаря сотрудникам молодежного отдела епархии, которые через соцсети и мессенджеры привлекали помощь со всей страны.Даже прихожане-инвалиды — слабослышащие и лишенные дара речи — не остались в стороне. Одна из них разместила у себя дома не только родственников из Суджанского района, но и незнакомых ей беженцев. И подобных случаев много."Каждого человека мы выслушиваем, записываем, что ему необходимо, и, исходя из этого, пытаемся помочь, — объясняет Королев. — Пожелания самые разные: от элементарных просьб достать одежду и средства гигиены до содействия в восстановлении сгоревших или утерянных документов".Сила молитвыМитрополит Курский и Рыльский Герман лично контролирует работу на складе, а также выезжает в пункты временного размещения и беседует с беженцами. Священнослужители постоянно молятся за них, исповедуют и причащают."Кроме молитв и материальной помощи, важна психологическая поддержка, ведь это такая душевная травма, — добавляет дьякон. – Здесь строго индивидуальный подход: одних надо подбодрить словом, посочувствовать. Других — просто выслушать, потому что им хочется выговориться".Встречались люди на грани нервного срыва, спрашивали священников: "Где же был ваш Бог, когда все это происходило?!""Если коротко, то я отвечал, что Господь видит всю нашу скорбь, но то, что происходит — войны, теракты, фашистские режимы, — это дело рук человеческих, а не Божьих, — объясняет священник. — Предлагал обратиться к книге Иова, где рассматривается эта проблема. Иов оказался в положении, когда у него был выбор — отречься от Бога и прекратить свои страдания или остаться верным Ему, но страдать. Он выбрал последнее. В итоге люди успокаивались и, надеюсь, делали для себя правильные выводы".Для беженцев теперь проводят концерты на складе выдачи — каждое воскресенье. Выступают певцы и музыканты, в том числе из Глушковского и Суджанского районов.Совместными усилиями священников и прихожан быстро удалось все организовать. Некоторые беженцы уже вернулись домой. Другие пока в епархиальных ПВР — надеются, что это ненадолго.

россия

суджанский район

курск

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

россия, суджанский район, курск, вооруженные силы украины