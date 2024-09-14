"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники
Курская епархия разместила в своих ПВР около 30 тысяч беженцев
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымСвященник и прихожане
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Разгрузить фуру, отвезти продукты беженцам или просто выслушать попавшего в беду человека — прихожане Курской и Рыльской епархии одними из первых откликнулись на призыв о помощи после вторжения ВСУ в регион. О том, что они делают, — в материале РИА Новости.
Тонны гумпомощи
На епархиальном складе в Курске всегда оживленно: из разных городов страны один за другим прибывают легковые и грузовые автомобили. Надо разгрузить то, что привозят, распределить и, согласно заявкам, направить в пункты временного размещения.
"Курская и Рыльская епархия давно помогает бойцам СВО, — говорит дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев. — Наши священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Те, кто подкован в электронике, собирают системы РЭБ. И постоянно отправляем продукты, вещи".
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымПрихожане разгружают фуру
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Прихожане разгружают фуру
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, сразу занялись беженцами. Первым делом открыли пункт сбора помощи. Грузовики разгружали и прихожане, и священнослужители.
"За месяц мы приняли и распределили тонны гуманитарки: продукты, одежду, постельные принадлежности, средства гигиены, — продолжает Королев. — Оборудовали десятки пунктов временного размещения".
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымГуманитарная помощь идет со всей страны
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Гуманитарная помощь идет со всей страны
"Помогают даже инвалиды"
С каждым днем туда поступало все больше беженцев. Королев признается, что порой еле сдерживал слезы, выдавая людям продуктовые наборы и одежду. "Как сумасшедший бегаешь туда-сюда с этими пакетами, а вокруг сидят те, кто потерял родных, дом, все имущество, — вздыхает дьякон. — Помню, на одной женщине было лишь тонкое платье, потому что счет шел на секунды, когда она покидала жилище. В общем, очень тяжело. Но, видя сплоченность курян и всей России, я понял, что мы точно не пропадем".
По его словам, только их ПВР приняли около 30 тысяч человек. Некоторых вещей катастрофически не хватало. Например, комплектов постельного белья — людям приходилось спать в одежде. Постепенно ситуация стабилизировалась. Отчасти благодаря сотрудникам молодежного отдела епархии, которые через соцсети и мессенджеры привлекали помощь со всей страны.
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымБеженка и священник
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Беженка и священник
Даже прихожане-инвалиды — слабослышащие и лишенные дара речи — не остались в стороне. Одна из них разместила у себя дома не только родственников из Суджанского района, но и незнакомых ей беженцев. И подобных случаев много.
"Каждого человека мы выслушиваем, записываем, что ему необходимо, и, исходя из этого, пытаемся помочь, — объясняет Королев. — Пожелания самые разные: от элементарных просьб достать одежду и средства гигиены до содействия в восстановлении сгоревших или утерянных документов".
Сила молитвы
Митрополит Курский и Рыльский Герман лично контролирует работу на складе, а также выезжает в пункты временного размещения и беседует с беженцами. Священнослужители постоянно молятся за них, исповедуют и причащают.
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымЗампредседателя гордумы, дьякон Дмитрий и представители общества глухих
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Зампредседателя гордумы, дьякон Дмитрий и представители общества глухих
"Кроме молитв и материальной помощи, важна психологическая поддержка, ведь это такая душевная травма, — добавляет дьякон. – Здесь строго индивидуальный подход: одних надо подбодрить словом, посочувствовать. Других — просто выслушать, потому что им хочется выговориться".
Встречались люди на грани нервного срыва, спрашивали священников: "Где же был ваш Бог, когда все это происходило?!"
"Если коротко, то я отвечал, что Господь видит всю нашу скорбь, но то, что происходит — войны, теракты, фашистские режимы, — это дело рук человеческих, а не Божьих, — объясняет священник. — Предлагал обратиться к книге Иова, где рассматривается эта проблема. Иов оказался в положении, когда у него был выбор — отречься от Бога и прекратить свои страдания или остаться верным Ему, но страдать. Он выбрал последнее. В итоге люди успокаивались и, надеюсь, делали для себя правильные выводы".
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымКонцерт для беженцев
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Концерт для беженцев
Для беженцев теперь проводят концерты на складе выдачи — каждое воскресенье. Выступают певцы и музыканты, в том числе из Глушковского и Суджанского районов.
Совместными усилиями священников и прихожан быстро удалось все организовать. Некоторые беженцы уже вернулись домой. Другие пока в епархиальных ПВР — надеются, что это ненадолго.