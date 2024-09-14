Рейтинг@Mail.ru
"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
08:00 14.09.2024 (обновлено: 08:04 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/spetsoepratsiya--1972513710.html
"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники
"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники - РИА Новости, 14.09.2024
"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники
Разгрузить фуру, отвезти продукты беженцам или просто выслушать попавшего в беду человека — прихожане Курской и Рыльской епархии одними из первых откликнулись... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T08:00
2024-09-14T08:04
надежные люди
россия
суджанский район
курск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972507967_0:424:960:964_1920x0_80_0_0_7e8123a36408e2669cb19f4e4477d043.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Разгрузить фуру, отвезти продукты беженцам или просто выслушать попавшего в беду человека — прихожане Курской и Рыльской епархии одними из первых откликнулись на призыв о помощи после вторжения ВСУ в регион. О том, что они делают, — в материале РИА Новости.Тонны гумпомощиНа епархиальном складе в Курске всегда оживленно: из разных городов страны один за другим прибывают легковые и грузовые автомобили. Надо разгрузить то, что привозят, распределить и, согласно заявкам, направить в пункты временного размещения."Курская и Рыльская епархия давно помогает бойцам СВО, — говорит дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев. — Наши священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Те, кто подкован в электронике, собирают системы РЭБ. И постоянно отправляем продукты, вещи".Когда ВСУ вторглись в Курскую область, сразу занялись беженцами. Первым делом открыли пункт сбора помощи. Грузовики разгружали и прихожане, и священнослужители."За месяц мы приняли и распределили тонны гуманитарки: продукты, одежду, постельные принадлежности, средства гигиены, — продолжает Королев. — Оборудовали десятки пунктов временного размещения"."Помогают даже инвалиды"С каждым днем туда поступало все больше беженцев. Королев признается, что порой еле сдерживал слезы, выдавая людям продуктовые наборы и одежду. "Как сумасшедший бегаешь туда-сюда с этими пакетами, а вокруг сидят те, кто потерял родных, дом, все имущество, — вздыхает дьякон. — Помню, на одной женщине было лишь тонкое платье, потому что счет шел на секунды, когда она покидала жилище. В общем, очень тяжело. Но, видя сплоченность курян и всей России, я понял, что мы точно не пропадем".По его словам, только их ПВР приняли около 30 тысяч человек. Некоторых вещей катастрофически не хватало. Например, комплектов постельного белья — людям приходилось спать в одежде. Постепенно ситуация стабилизировалась. Отчасти благодаря сотрудникам молодежного отдела епархии, которые через соцсети и мессенджеры привлекали помощь со всей страны.Даже прихожане-инвалиды — слабослышащие и лишенные дара речи — не остались в стороне. Одна из них разместила у себя дома не только родственников из Суджанского района, но и незнакомых ей беженцев. И подобных случаев много."Каждого человека мы выслушиваем, записываем, что ему необходимо, и, исходя из этого, пытаемся помочь, — объясняет Королев. — Пожелания самые разные: от элементарных просьб достать одежду и средства гигиены до содействия в восстановлении сгоревших или утерянных документов".Сила молитвыМитрополит Курский и Рыльский Герман лично контролирует работу на складе, а также выезжает в пункты временного размещения и беседует с беженцами. Священнослужители постоянно молятся за них, исповедуют и причащают."Кроме молитв и материальной помощи, важна психологическая поддержка, ведь это такая душевная травма, — добавляет дьякон. – Здесь строго индивидуальный подход: одних надо подбодрить словом, посочувствовать. Других — просто выслушать, потому что им хочется выговориться".Встречались люди на грани нервного срыва, спрашивали священников: "Где же был ваш Бог, когда все это происходило?!""Если коротко, то я отвечал, что Господь видит всю нашу скорбь, но то, что происходит — войны, теракты, фашистские режимы, — это дело рук человеческих, а не Божьих, — объясняет священник. — Предлагал обратиться к книге Иова, где рассматривается эта проблема. Иов оказался в положении, когда у него был выбор — отречься от Бога и прекратить свои страдания или остаться верным Ему, но страдать. Он выбрал последнее. В итоге люди успокаивались и, надеюсь, делали для себя правильные выводы".Для беженцев теперь проводят концерты на складе выдачи — каждое воскресенье. Выступают певцы и музыканты, в том числе из Глушковского и Суджанского районов.Совместными усилиями священников и прихожан быстро удалось все организовать. Некоторые беженцы уже вернулись домой. Другие пока в епархиальных ПВР — надеются, что это ненадолго.
россия
суджанский район
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972507967_0:395:960:1115_1920x0_80_0_0_03df9b780295816813e8a7cdf7aee90b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, суджанский район, курск, вооруженные силы украины
Надежные люди, Россия, Суджанский район, Курск, Вооруженные силы Украины
"Люди говорили: "Где был ваш Бог?" С чем столкнулись курские священники

Курская епархия разместила в своих ПВР около 30 тысяч беженцев

© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымСвященник и прихожане
Священник и прихожане - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Разгрузить фуру, отвезти продукты беженцам или просто выслушать попавшего в беду человека — прихожане Курской и Рыльской епархии одними из первых откликнулись на призыв о помощи после вторжения ВСУ в регион. О том, что они делают, — в материале РИА Новости.

Тонны гумпомощи

На епархиальном складе в Курске всегда оживленно: из разных городов страны один за другим прибывают легковые и грузовые автомобили. Надо разгрузить то, что привозят, распределить и, согласно заявкам, направить в пункты временного размещения.
"Курская и Рыльская епархия давно помогает бойцам СВО, — говорит дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев. — Наши священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Те, кто подкован в электронике, собирают системы РЭБ. И постоянно отправляем продукты, вещи".
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымПрихожане разгружают фуру
Прихожане разгружают фуру - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Прихожане разгружают фуру
Когда ВСУ вторглись в Курскую область, сразу занялись беженцами. Первым делом открыли пункт сбора помощи. Грузовики разгружали и прихожане, и священнослужители.
"За месяц мы приняли и распределили тонны гуманитарки: продукты, одежду, постельные принадлежности, средства гигиены, — продолжает Королев. — Оборудовали десятки пунктов временного размещения".
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымГуманитарная помощь идет со всей страны
Гуманитарная помощь идет со всей страны - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Гуманитарная помощь идет со всей страны

"Помогают даже инвалиды"

С каждым днем туда поступало все больше беженцев. Королев признается, что порой еле сдерживал слезы, выдавая людям продуктовые наборы и одежду. "Как сумасшедший бегаешь туда-сюда с этими пакетами, а вокруг сидят те, кто потерял родных, дом, все имущество, — вздыхает дьякон. — Помню, на одной женщине было лишь тонкое платье, потому что счет шел на секунды, когда она покидала жилище. В общем, очень тяжело. Но, видя сплоченность курян и всей России, я понял, что мы точно не пропадем".
По его словам, только их ПВР приняли около 30 тысяч человек. Некоторых вещей катастрофически не хватало. Например, комплектов постельного белья — людям приходилось спать в одежде. Постепенно ситуация стабилизировалась. Отчасти благодаря сотрудникам молодежного отдела епархии, которые через соцсети и мессенджеры привлекали помощь со всей страны.
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымБеженка и священник
Беженка и священник - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Беженка и священник
Даже прихожане-инвалиды — слабослышащие и лишенные дара речи — не остались в стороне. Одна из них разместила у себя дома не только родственников из Суджанского района, но и незнакомых ей беженцев. И подобных случаев много.
"Каждого человека мы выслушиваем, записываем, что ему необходимо, и, исходя из этого, пытаемся помочь, — объясняет Королев. — Пожелания самые разные: от элементарных просьб достать одежду и средства гигиены до содействия в восстановлении сгоревших или утерянных документов".

Сила молитвы

Митрополит Курский и Рыльский Герман лично контролирует работу на складе, а также выезжает в пункты временного размещения и беседует с беженцами. Священнослужители постоянно молятся за них, исповедуют и причащают.
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымЗампредседателя гордумы, дьякон Дмитрий и представители общества глухих
Зампредседателя гордумы, дьякон Дмитрий и представители общества глухих - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Зампредседателя гордумы, дьякон Дмитрий и представители общества глухих
"Кроме молитв и материальной помощи, важна психологическая поддержка, ведь это такая душевная травма, — добавляет дьякон. – Здесь строго индивидуальный подход: одних надо подбодрить словом, посочувствовать. Других — просто выслушать, потому что им хочется выговориться".
Встречались люди на грани нервного срыва, спрашивали священников: "Где же был ваш Бог, когда все это происходило?!"
"Если коротко, то я отвечал, что Господь видит всю нашу скорбь, но то, что происходит — войны, теракты, фашистские режимы, — это дело рук человеческих, а не Божьих, — объясняет священник. — Предлагал обратиться к книге Иова, где рассматривается эта проблема. Иов оказался в положении, когда у него был выбор — отречься от Бога и прекратить свои страдания или остаться верным Ему, но страдать. Он выбрал последнее. В итоге люди успокаивались и, надеюсь, делали для себя правильные выводы".
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием КоролевымКонцерт для беженцев
Концерт для беженцев - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото предоставлено дьяконом Дмитрием Королевым
Концерт для беженцев
Для беженцев теперь проводят концерты на складе выдачи — каждое воскресенье. Выступают певцы и музыканты, в том числе из Глушковского и Суджанского районов.
Совместными усилиями священников и прихожан быстро удалось все организовать. Некоторые беженцы уже вернулись домой. Другие пока в епархиальных ПВР — надеются, что это ненадолго.
 
Надежные людиРоссияСуджанский районКурскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала