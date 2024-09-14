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В Ставрополе загорелся склад на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 14.09.2024
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15:49 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/sklad-1972707466.html
В Ставрополе загорелся склад на площади 300 "квадратов"
В Ставрополе загорелся склад на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 14.09.2024
В Ставрополе загорелся склад на площади 300 "квадратов"
Крупный пожар на площади 300 квадратных метров тушат в Ставрополе, горит кровля складского помещения, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:49
2024-09-14T15:49
происшествия
ставрополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Крупный пожар на площади 300 квадратных метров тушат в Ставрополе, горит кровля складского помещения, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. "В Ставрополе горит кровля складского помещения в районе 3-го Юго-Западного проезда на площади 300 квадратных метров. Произошло частичное обрушение, внутри склада обнаружены три автомобиля", - говорится в сообщении.
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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе загорелся склад на площади 300 "квадратов"

МЧС РФ: в Ставрополе загорелся склад на площади 300 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Крупный пожар на площади 300 квадратных метров тушат в Ставрополе, горит кровля складского помещения, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
"В Ставрополе горит кровля складского помещения в районе 3-го Юго-Западного проезда на площади 300 квадратных метров. Произошло частичное обрушение, внутри склада обнаружены три автомобиля", - говорится в сообщении.
Место пожара на складе с пиломатериалами в Георгиевске Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На Ставрополье потушили пожар на складе с пиломатериалами
13 сентября, 22:39
 
ПроисшествияСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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