https://ria.ru/20240914/sklad-1972707466.html

В Ставрополе загорелся склад на площади 300 "квадратов"

В Ставрополе загорелся склад на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 14.09.2024

В Ставрополе загорелся склад на площади 300 "квадратов"

Крупный пожар на площади 300 квадратных метров тушат в Ставрополе, горит кровля складского помещения, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:49

2024-09-14T15:49

2024-09-14T15:49

происшествия

ставрополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Крупный пожар на площади 300 квадратных метров тушат в Ставрополе, горит кровля складского помещения, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. "В Ставрополе горит кровля складского помещения в районе 3-го Юго-Западного проезда на площади 300 квадратных метров. Произошло частичное обрушение, внутри склада обнаружены три автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240913/pozhar--1972629059.html

ставрополь

россия

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2024

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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)