https://ria.ru/20240914/shosse-1972616975.html

Ефимов: инвестор по КРТ реорганизует участок на Дмитровском шоссе

Ефимов: инвестор по КРТ реорганизует участок на Дмитровском шоссе - РИА Новости, 14.09.2024

Ефимов: инвестор по КРТ реорганизует участок на Дмитровском шоссе

Столичные власти заключили с инвестором договор о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) участка площадью 1,98 гектара на Дмитровском РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:09

2024-09-14T12:09

2024-09-14T12:09

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Столичные власти заключили с инвестором договор о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) участка площадью 1,98 гектара на Дмитровском шоссе, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По проекту в течение шести лет на участке появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться примерно 4,6 тысячи горожан. Инвестиции в редевелопмент территории составят почти 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,8 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Площадка находится на Дмитровском шоссе 62, строение 5. Его реорганизацией займется ООО "Константа", входящее в группу компаний COLDY. Операционный директор группы Алексей Синявский отметил, что это будет первый проект девелопера в сегменте КРТ. В настоящий момент инвестор ведет проработку градостроительной документации.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту на участке будет построено до 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, магазины, рестораны и кафе.COLDY – московская девелоперская компания, реализующая объекты недвижимости с 2003 года. Ключевые направления деятельности – новое строительство и управление.

https://ria.ru/20240912/efimov-1972381825.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы