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Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад - РИА Новости, 14.09.2024
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13:11 14.09.2024 (обновлено: 13:12 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/shkoly-1972595732.html
Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад
Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад - РИА Новости, 14.09.2024
Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад
Инвестор построил две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково Новой Москвы к началу учебного года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:11
2024-09-14T13:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Инвестор построил две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково Новой Москвы к началу учебного года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."Сразу две школы ‒ в жилых комплексах на улицах Уточкина и Логинова ‒ приняли первых учеников 2 сентября. С их открытием почти две тысячи детей в ТиНАО будут обеспечены учебными местами и смогут получить качественное образование. В жилом комплексе на улице Василия Аксенова начал работу детский сад на 350 мест". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что объекты передали в систему образования города.В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в школах для ребят обустроят лабораторно-исследовательские комплексы для изучения точных наук и специализированные учебные кабинеты по робототехнике.В детском саду подготовили два физкультурных зала и бассейн с душевыми, музыкальный зал, уточняется в пресс-релизе. Также для детей будут проводить кружки.Строительство объектов контролировал Мосгосстройнадзор.
https://ria.ru/20240913/efimov-1972400124.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Инвестор построил две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково Новой Москвы к началу учебного года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
"Сразу две школы ‒ в жилых комплексах на улицах Уточкина и Логинова ‒ приняли первых учеников 2 сентября. С их открытием почти две тысячи детей в ТиНАО будут обеспечены учебными местами и смогут получить качественное образование. В жилом комплексе на улице Василия Аксенова начал работу детский сад на 350 мест". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что объекты передали в систему образования города.
В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в школах для ребят обустроят лабораторно-исследовательские комплексы для изучения точных наук и специализированные учебные кабинеты по робототехнике.
В детском саду подготовили два физкультурных зала и бассейн с душевыми, музыкальный зал, уточняется в пресс-релизе. Также для детей будут проводить кружки.
Строительство объектов контролировал Мосгосстройнадзор.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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