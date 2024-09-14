https://ria.ru/20240914/shkoly-1972595732.html
Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад
Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад - РИА Новости, 14.09.2024
Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад
Инвестор построил две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково Новой Москвы к началу учебного года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:11
2024-09-14T13:11
2024-09-14T13:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Инвестор построил две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково Новой Москвы к началу учебного года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."Сразу две школы ‒ в жилых комплексах на улицах Уточкина и Логинова ‒ приняли первых учеников 2 сентября. С их открытием почти две тысячи детей в ТиНАО будут обеспечены учебными местами и смогут получить качественное образование. В жилом комплексе на улице Василия Аксенова начал работу детский сад на 350 мест". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что объекты передали в систему образования города.В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в школах для ребят обустроят лабораторно-исследовательские комплексы для изучения точных наук и специализированные учебные кабинеты по робототехнике.В детском саду подготовили два физкультурных зала и бассейн с душевыми, музыкальный зал, уточняется в пресс-релизе. Также для детей будут проводить кружки.Строительство объектов контролировал Мосгосстройнадзор.
https://ria.ru/20240913/efimov-1972400124.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Инвестор построил две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково Новой Москвы к началу учебного года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
"Сразу две школы ‒ в жилых комплексах на улицах Уточкина и Логинова ‒ приняли первых учеников 2 сентября. С их открытием почти две тысячи детей в ТиНАО будут обеспечены учебными местами и смогут получить качественное образование. В жилом комплексе на улице Василия Аксенова начал работу детский сад на 350 мест". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что объекты передали в систему образования города.
В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в школах для ребят обустроят лабораторно-исследовательские комплексы для изучения точных наук и специализированные учебные кабинеты по робототехнике.
В детском саду подготовили два физкультурных зала и бассейн с душевыми, музыкальный зал, уточняется в пресс-релизе. Также для детей будут проводить кружки.
Строительство объектов контролировал Мосгосстройнадзор.