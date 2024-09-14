https://ria.ru/20240914/shkoly-1972595732.html

Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад

Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад - РИА Новости, 14.09.2024

Ефимов: в новой Москве возвели две школы и детский сад

Инвестор построил две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково Новой Москвы к началу учебного года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:11

2024-09-14T13:11

2024-09-14T13:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Инвестор построил две школы в районе Щербинка и детский сад в районе Внуково Новой Москвы к началу учебного года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."Сразу две школы ‒ в жилых комплексах на улицах Уточкина и Логинова ‒ приняли первых учеников 2 сентября. С их открытием почти две тысячи детей в ТиНАО будут обеспечены учебными местами и смогут получить качественное образование. В жилом комплексе на улице Василия Аксенова начал работу детский сад на 350 мест". – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что объекты передали в систему образования города.В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в школах для ребят обустроят лабораторно-исследовательские комплексы для изучения точных наук и специализированные учебные кабинеты по робототехнике.В детском саду подготовили два физкультурных зала и бассейн с душевыми, музыкальный зал, уточняется в пресс-релизе. Также для детей будут проводить кружки.Строительство объектов контролировал Мосгосстройнадзор.

https://ria.ru/20240913/efimov-1972400124.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы