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В Минобороны рассказали, как саперы разминируют кварталы Часова Яра - РИА Новости, 14.09.2024
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05:04 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/sapery-1972643549.html
В Минобороны рассказали, как саперы разминируют кварталы Часова Яра
В Минобороны рассказали, как саперы разминируют кварталы Часова Яра - РИА Новости, 14.09.2024
В Минобороны рассказали, как саперы разминируют кварталы Часова Яра
В Минобороны РФ рассказали журналистам, как инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часов... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T05:04
2024-09-14T05:04
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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КУРСК, 14 сен - РИА Новости. В Минобороны РФ рассказали журналистам, как инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часов Яра в Донецкой Народной Республике. "При обнаружении вражеских противотанковых и противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов и вражеских FPV-дронов, сбитых с помощью систем РЭБ, а также растяжек, саперы их обезвреживают, вывозят в поле и уничтожают накладным зарядом. При невозможности обезвредить и вывезти мину или боеприпас из населенного пункта, уничтожается на месте", - сообщили в Минобороны. В ведомстве также отметили, что саперы, находясь под огнем противника, продвигаются вдоль городских улиц, обследуя обочины и помещения в городской застройке с помощью миноискателя и щупов. "Ивановские и Костромские саперы-десантники ежедневно уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы западного производства в освобожденных кварталах Часова Яра", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240914/alaudinov-1972634487.html
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россия, донецкая народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Минобороны рассказали, как саперы разминируют кварталы Часова Яра

Минобороны: саперы ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часова Яра в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Саперы. Архивное фото
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КУРСК, 14 сен - РИА Новости. В Минобороны РФ рассказали журналистам, как инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часов Яра в Донецкой Народной Республике.
"При обнаружении вражеских противотанковых и противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов и вражеских FPV-дронов, сбитых с помощью систем РЭБ, а также растяжек, саперы их обезвреживают, вывозят в поле и уничтожают накладным зарядом. При невозможности обезвредить и вывезти мину или боеприпас из населенного пункта, уничтожается на месте", - сообщили в Минобороны.
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В ведомстве также отметили, что саперы, находясь под огнем противника, продвигаются вдоль городских улиц, обследуя обочины и помещения в городской застройке с помощью миноискателя и щупов.
"Ивановские и Костромские саперы-десантники ежедневно уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы западного производства в освобожденных кварталах Часова Яра", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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