В Ливане прокомментировали обвинения США в адрес RT
В Ливане обвинения США в адрес RT назвали действиями уволенного неудачника
Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Обвинения США в адрес телеканала RT напоминают действия уволенного с работы неудачника, который пытается вернуть себя в центр внимания, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Национального совета СМИ Ливана Ибрагим Авад.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
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"Эти обвинения напоминают ситуацию, когда уволенный неудачник ищет работу, которая могла бы вернуть его в центр внимания. Удивительно, что именно министр иностранных дел сверхдержавы ввязался в такое дело, но с другой стороны, не вызывает удивления обманчивое поведение США, которые в своей позиции сидят на двух стульях. Двуличность Вашингтона прекрасно прослеживается через его заявления о том, что он хочет остановить войну в Газе и заинтересован в стабильности Ливана, но в то же время подкидывает Израилю оружие", - сказал Авад.
По его мнению, заявления Блинкена лживы и неискренни: администрация США, абсурдно обвиняя RT в разведывательной деятельности, проецирует на телеканал свой излюбленный метод использования СМИ в подлых целях, прекрасно зная, что существуют объективные и сдерживающие медиа, которые преподносят правду такой, какая она есть на самом деле, отметил Авад.
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
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