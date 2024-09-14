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В Ливане прокомментировали обвинения США в адрес RT - РИА Новости, 14.09.2024
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16:39 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972713833.html
В Ливане прокомментировали обвинения США в адрес RT
В Ливане прокомментировали обвинения США в адрес RT - РИА Новости, 14.09.2024
В Ливане прокомментировали обвинения США в адрес RT
Обвинения США в адрес телеканала RT напоминают действия уволенного с работы неудачника, который пытается вернуть себя в центр внимания, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:39
2024-09-14T16:39
в мире
сша
ливан
россия
энтони блинкен
дмитрий киселев
маргарита симоньян
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Обвинения США в адрес телеканала RT напоминают действия уволенного с работы неудачника, который пытается вернуть себя в центр внимания, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Национального совета СМИ Ливана Ибрагим Авад. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". "Эти обвинения напоминают ситуацию, когда уволенный неудачник ищет работу, которая могла бы вернуть его в центр внимания. Удивительно, что именно министр иностранных дел сверхдержавы ввязался в такое дело, но с другой стороны, не вызывает удивления обманчивое поведение США, которые в своей позиции сидят на двух стульях. Двуличность Вашингтона прекрасно прослеживается через его заявления о том, что он хочет остановить войну в Газе и заинтересован в стабильности Ливана, но в то же время подкидывает Израилю оружие", - сказал Авад. По его мнению, заявления Блинкена лживы и неискренни: администрация США, абсурдно обвиняя RT в разведывательной деятельности, проецирует на телеканал свой излюбленный метод использования СМИ в подлых целях, прекрасно зная, что существуют объективные и сдерживающие медиа, которые преподносят правду такой, какая она есть на самом деле, отметил Авад. Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
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в мире, сша, ливан, россия, энтони блинкен, дмитрий киселев, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Ливан, Россия, Энтони Блинкен, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Ливане прокомментировали обвинения США в адрес RT

В Ливане обвинения США в адрес RT назвали действиями уволенного неудачника

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT в Москве. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Обвинения США в адрес телеканала RT напоминают действия уволенного с работы неудачника, который пытается вернуть себя в центр внимания, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Национального совета СМИ Ливана Ибрагим Авад.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
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"Эти обвинения напоминают ситуацию, когда уволенный неудачник ищет работу, которая могла бы вернуть его в центр внимания. Удивительно, что именно министр иностранных дел сверхдержавы ввязался в такое дело, но с другой стороны, не вызывает удивления обманчивое поведение США, которые в своей позиции сидят на двух стульях. Двуличность Вашингтона прекрасно прослеживается через его заявления о том, что он хочет остановить войну в Газе и заинтересован в стабильности Ливана, но в то же время подкидывает Израилю оружие", - сказал Авад.
По его мнению, заявления Блинкена лживы и неискренни: администрация США, абсурдно обвиняя RT в разведывательной деятельности, проецирует на телеканал свой излюбленный метод использования СМИ в подлых целях, прекрасно зная, что существуют объективные и сдерживающие медиа, которые преподносят правду такой, какая она есть на самом деле, отметил Авад.
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн
11 сентября, 22:36
 
В миреСШАЛиванРоссияЭнтони БлинкенДмитрий КиселевМаргарита СимоньянСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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