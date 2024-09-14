https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html

Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже

Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже - РИА Новости, 14.09.2024

Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже

США, понимая, что вводить санкции против RT за журналистскую работу нельзя, не придумали ничего более умного, как обвинить сотрудников телеканала в шпионаже,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:56

2024-09-14T12:56

2024-09-14T14:55

в мире

сша

россия

энтони блинкен

мария захарова

маргарита симоньян

санкции сша против "россии сегодня" и rt

медиа - общество

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США, понимая, что вводить санкции против RT за журналистскую работу нельзя, не придумали ничего более умного, как обвинить сотрудников телеканала в шпионаже, заявила РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. "С точки зрения международного права, защищающего свободу СМИ, журналистов, свободу слова и донесения информации, использовать санкции против RT нельзя. Цензура запрещена. Поэтому, желая закрыть, как в данном случае, RT, нужно придать их деятельности другое направление — просто чтобы обосновать запрет. И в США не придумали ничего более умного, как обвинить журналистов в шпионской работе", — сказала она. По мнению юриста, внутриполитическая ситуация в Штатах сегодня такова, что из-за противоборства с республиканцами демократическая администрация просто ищет, кого можно обвинить. "Поэтому Блинкен обвиняет RT. В том, что они освещают выборы в США, а эксперты дают оценку проходящим там дебатам. А делать это в США сегодня можно, видимо, только тем СМИ, которые доносят "генеральную линию" партии", — заключила Ярмуш. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.Минфин США, в свою очередь, ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в санкционный список включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.Симоньян с иронией отреагировала на новые санкции, отметив, что не зря прожила жизнь.

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html

https://ria.ru/20240913/zakharova--1972617126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, энтони блинкен, мария захарова, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt, медиа - общество