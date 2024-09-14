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Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже - РИА Новости, 14.09.2024
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12:56 14.09.2024 (обновлено: 14:55 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html
Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже
Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже - РИА Новости, 14.09.2024
Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже
США, понимая, что вводить санкции против RT за журналистскую работу нельзя, не придумали ничего более умного, как обвинить сотрудников телеканала в шпионаже,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:56
2024-09-14T14:55
в мире
сша
россия
энтони блинкен
мария захарова
маргарита симоньян
санкции сша против "россии сегодня" и rt
медиа - общество
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США, понимая, что вводить санкции против RT за журналистскую работу нельзя, не придумали ничего более умного, как обвинить сотрудников телеканала в шпионаже, заявила РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. "С точки зрения международного права, защищающего свободу СМИ, журналистов, свободу слова и донесения информации, использовать санкции против RT нельзя. Цензура запрещена. Поэтому, желая закрыть, как в данном случае, RT, нужно придать их деятельности другое направление — просто чтобы обосновать запрет. И в США не придумали ничего более умного, как обвинить журналистов в шпионской работе", — сказала она. По мнению юриста, внутриполитическая ситуация в Штатах сегодня такова, что из-за противоборства с республиканцами демократическая администрация просто ищет, кого можно обвинить. "Поэтому Блинкен обвиняет RT. В том, что они освещают выборы в США, а эксперты дают оценку проходящим там дебатам. А делать это в США сегодня можно, видимо, только тем СМИ, которые доносят "генеральную линию" партии", — заключила Ярмуш. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.Минфин США, в свою очередь, ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в санкционный список включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.Симоньян с иронией отреагировала на новые санкции, отметив, что не зря прожила жизнь.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, мария захарова, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt, медиа - общество
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Санкции США против "России сегодня" и RT, Медиа - Общество
Юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже

Юрист Ярмуш: США не придумали ничего умнее, как обвинить журналистов в шпионаже

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала RT. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США, понимая, что вводить санкции против RT за журналистскую работу нельзя, не придумали ничего более умного, как обвинить сотрудников телеканала в шпионаже, заявила РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.
"С точки зрения международного права, защищающего свободу СМИ, журналистов, свободу слова и донесения информации, использовать санкции против RT нельзя. Цензура запрещена. Поэтому, желая закрыть, как в данном случае, RT, нужно придать их деятельности другое направление — просто чтобы обосновать запрет. И в США не придумали ничего более умного, как обвинить журналистов в шпионской работе", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
Вчера, 08:00
По мнению юриста, внутриполитическая ситуация в Штатах сегодня такова, что из-за противоборства с республиканцами демократическая администрация просто ищет, кого можно обвинить.
"Поэтому Блинкен обвиняет RT. В том, что они освещают выборы в США, а эксперты дают оценку проходящим там дебатам. А делать это в США сегодня можно, видимо, только тем СМИ, которые доносят "генеральную линию" партии", — заключила Ярмуш.
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"
13 сентября, 20:44
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.
Минфин США, в свою очередь, ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в санкционный список включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
Симоньян с иронией отреагировала на новые санкции, отметив, что не зря прожила жизнь.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке
13 сентября, 21:00
 
В миреСШАРоссияЭнтони БлинкенМария ЗахароваМаргарита СимоньянСанкции США против "России сегодня" и RTМедиа - Общество
 
 
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