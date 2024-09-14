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На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 14.09.2024
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10:04 14.09.2024 (обновлено: 10:15 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 14.09.2024
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:04
2024-09-14T10:15
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 14 сен – РИА Новости. Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону."Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации самолет частный", - сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю.Уточняется, что на месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее сообщалось со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета

МЧС: пилот погиб в результате падения легкомоторного самолёта в Алтайском крае

© Фото : МЧС Алтайского края/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края
Место крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МЧС Алтайского края/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 сен – РИА Новости. Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону.
"Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации самолет частный", - сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю.
Уточняется, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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ПроисшествияАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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