https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html

На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета

На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 14.09.2024

На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета

Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:04

2024-09-14T10:04

2024-09-14T10:15

происшествия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 14 сен – РИА Новости. Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону."Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации самолет частный", - сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю.Уточняется, что на месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее сообщалось со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html

алтайский край

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)