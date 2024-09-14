https://ria.ru/20240914/samolet-1972660190.html
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 14.09.2024
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:04
2024-09-14T10:04
2024-09-14T10:15
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 14 сен – РИА Новости. Пилот погиб в результате падения легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили в главке МЧС по региону."Легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе, пилот погиб. ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Жертв и разрушений на земле нет. По предварительной информации самолет частный", - сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю.Уточняется, что на месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее сообщалось со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае пилот погиб при крушении легкомоторного самолета
МЧС: пилот погиб в результате падения легкомоторного самолёта в Алтайском крае