https://ria.ru/20240914/samolet-1972656887.html

На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет

На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет - РИА Новости, 14.09.2024

На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет

Частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T09:41

2024-09-14T09:41

2024-09-14T11:51

происшествия

рубцовский район

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края, сообщил региональный главк МЧС."На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона", — говорится в публикации.Позже в ведомстве уточнили, что ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет.На месте работают оперативные и экстренные службы.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html

рубцовский район

алтайский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, рубцовский район, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)