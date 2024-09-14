https://ria.ru/20240914/samolet-1972656887.html
На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет
На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет - РИА Новости, 14.09.2024
На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет
Частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:41
2024-09-14T09:41
2024-09-14T11:51
происшествия
рубцовский район
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972657801_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_b498b907d10cf3d9ca70b80f21b397fe.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края, сообщил региональный главк МЧС."На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона", — говорится в публикации.Позже в ведомстве уточнили, что ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет.На месте работают оперативные и экстренные службы.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230403/avarii-1862666955.html
рубцовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рубцовский район, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рубцовский район, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет
МЧС: частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края