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На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет - РИА Новости, 14.09.2024
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09:41 14.09.2024 (обновлено: 11:51 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/samolet-1972656887.html
На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет
На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет - РИА Новости, 14.09.2024
На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет
Частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:41
2024-09-14T11:51
происшествия
рубцовский район
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края, сообщил региональный главк МЧС.&quot;На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона&quot;, — говорится в публикации.Позже в ведомстве уточнили, что ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет.На месте работают оперативные и экстренные службы.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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рубцовский район
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происшествия, рубцовский район, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рубцовский район, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае потерпел крушение легкомоторный самолет

МЧС: частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края

© Фото : МЧС Алтайского края/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края
Место крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МЧС Алтайского края/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета в Рубцовском районе Алтайского края
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Частный легкомоторный самолет упал в Рубцовском районе Алтайского края, сообщил региональный главк МЧС.
«

"На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона", — говорится в публикации.

Позже в ведомстве уточнили, что ЧП произошло в районе поселка Приозерный. Пилот погиб. На земле жертв и разрушений нет.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияРубцовский районАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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