https://ria.ru/20240914/samokaty-1972666811.html

В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции

В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции - РИА Новости, 14.09.2024

В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции

Школьников, которые специально повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино и сняли это на видео, поставили на учет в полиции, сообщил столичный... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:26

2024-09-14T11:26

2024-09-14T11:33

происшествия

максим ликсутов

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Школьников, которые специально повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино и сняли это на видео, поставили на учет в полиции, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. "В районе Марьино школьники повредили самокаты аренды и сняли это на видео. Нарушители понесут заслуженное наказание. Как рассказал Максим Ликсутов, несовершеннолетних поставили на учет в полиции, а родители возместили ущерб за испорченные самокаты в размере 120 тысяч рублей. Аккаунты нарушителей заблокированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на родителей выписали протоколы по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, максим ликсутов , москва, департамент транспорта г. москвы