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В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции
В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции - РИА Новости, 14.09.2024
В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции
Школьников, которые специально повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино и сняли это на видео, поставили на учет в полиции, сообщил столичный... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:26
2024-09-14T11:26
2024-09-14T11:33
происшествия
максим ликсутов
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Школьников, которые специально повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино и сняли это на видео, поставили на учет в полиции, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. "В районе Марьино школьники повредили самокаты аренды и сняли это на видео. Нарушители понесут заслуженное наказание. Как рассказал Максим Ликсутов, несовершеннолетних поставили на учет в полиции, а родители возместили ущерб за испорченные самокаты в размере 120 тысяч рублей. Аккаунты нарушителей заблокированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на родителей выписали протоколы по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20240913/shtraf-1972563870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, максим ликсутов , москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Максим Ликсутов , Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции
Испортивших арендованные самокаты в Марьино детей поставили на учет в полиции