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В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции - РИА Новости, 14.09.2024
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11:26 14.09.2024 (обновлено: 11:33 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/samokaty-1972666811.html
В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции
В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции - РИА Новости, 14.09.2024
В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции
Школьников, которые специально повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино и сняли это на видео, поставили на учет в полиции, сообщил столичный... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:26
2024-09-14T11:33
происшествия
максим ликсутов
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Школьников, которые специально повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино и сняли это на видео, поставили на учет в полиции, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. "В районе Марьино школьники повредили самокаты аренды и сняли это на видео. Нарушители понесут заслуженное наказание. Как рассказал Максим Ликсутов, несовершеннолетних поставили на учет в полиции, а родители возместили ущерб за испорченные самокаты в размере 120 тысяч рублей. Аккаунты нарушителей заблокированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на родителей выписали протоколы по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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происшествия, максим ликсутов , москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Максим Ликсутов , Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве школьников, повредивших самокаты, поставили на учет в полиции

Испортивших арендованные самокаты в Марьино детей поставили на учет в полиции

© Кадр видео из соцсетейШкольники повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино
Школьники повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Школьники повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Школьников, которые специально повредили арендованные самокаты в московском районе Марьино и сняли это на видео, поставили на учет в полиции, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
"В районе Марьино школьники повредили самокаты аренды и сняли это на видео. Нарушители понесут заслуженное наказание. Как рассказал Максим Ликсутов, несовершеннолетних поставили на учет в полиции, а родители возместили ущерб за испорченные самокаты в размере 120 тысяч рублей. Аккаунты нарушителей заблокированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на родителей выписали протоколы по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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