https://ria.ru/20240914/rabochiy-1972679498.html

В Новгородской области рабочий погиб на бумажной фабрике

В Новгородской области рабочий погиб на бумажной фабрике - РИА Новости, 14.09.2024

В Новгородской области рабочий погиб на бумажной фабрике

Гидровзбиватель перемолол рабочего на бумажной фабрике города Валдай Новгородской области, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:40

2024-09-14T12:40

2024-09-14T12:40

происшествия

валдай

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Гидровзбиватель перемолол рабочего на бумажной фабрике города Валдай Новгородской области, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Уточняется, что несчастный случай произошёл в пятницу. Следователям поступило сообщение о гибели работника на бумажной фабрике, он попал в механизм для измельчения картона. "По версии следствия, 13 сентября 2024 года 42-летний мужчина, выполняя работу в цеху по переработке бумаги на одном из Валдайских предприятий, спустился в чан для переработки бумаги. В это же время другой работник, не убедившись в безопасности своих действий, запустил гидроразбиватель, установленный в чане, вследствие чего потерпевший получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что в данный момент следователи собирают доказательства и устанавливают обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям всех лиц, ответственных за выполнение требований охраны труда на предприятии.

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валдай

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, валдай, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)