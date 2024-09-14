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Москалькова посетила пункт временного размещения в Брянской области - РИА Новости, 14.09.2024
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15:25 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/pvr-1972705156.html
Москалькова посетила пункт временного размещения в Брянской области
Москалькова посетила пункт временного размещения в Брянской области - РИА Новости, 14.09.2024
Москалькова посетила пункт временного размещения в Брянской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:25
2024-09-14T15:25
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области, где проживают эвакуированные из Донецкой и Луганской Народных республик, некоторых областей Украины, а также из Курской области. "Пообщались с людьми в пункте временного размещения, расположенном в одной из гостиниц в Брянской области. Вместе с нами: заместитель губернатора Ирина Агафонова и региональный уполномоченный по правам человека Вячеслав Тулупов", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен уточнила, что в этом ПВР проживают 51 житель ДНР, ЛНР и некоторых областей Украины. Кроме того, по ее словам, там находятся эвакуированные из Курской области, в том числе пятеро детей. "Ознакомилась с условиями их размещения и питания. Самое главное, что говорят сами люди о созданных для них условиях - жалоб, замечаний нет. Встреча прошла в доброжелательной атмосфере", - добавила Москалькова. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965533105.html
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россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, общество, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Татьяна Москалькова, Общество, Донбасс
Москалькова посетила пункт временного размещения в Брянской области

Москалькова посетила ПВР в Брянской области для эвакуированных из ДНР и ЛНР

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области, где проживают эвакуированные из Донецкой и Луганской Народных республик, некоторых областей Украины, а также из Курской области.
"Пообщались с людьми в пункте временного размещения, расположенном в одной из гостиниц в Брянской области. Вместе с нами: заместитель губернатора Ирина Агафонова и региональный уполномоченный по правам человека Вячеслав Тулупов", - написала Москалькова.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области
Федеральный омбудсмен уточнила, что в этом ПВР проживают 51 житель ДНР, ЛНР и некоторых областей Украины.
Кроме того, по ее словам, там находятся эвакуированные из Курской области, в том числе пятеро детей.
"Ознакомилась с условиями их размещения и питания. Самое главное, что говорят сами люди о созданных для них условиях - жалоб, замечаний нет. Встреча прошла в доброжелательной атмосфере", - добавила Москалькова.
Омбудсмен Москалькова в подмосковном пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Москалькова посетила ПВР, где находятся эвакуированные из Курской области
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьТатьяна МоскальковаОбществоДонбасс
 
 
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