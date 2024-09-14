https://ria.ru/20240914/pvr-1972705156.html

Москалькова посетила пункт временного размещения в Брянской области

Москалькова посетила пункт временного размещения в Брянской области - РИА Новости, 14.09.2024

Москалькова посетила пункт временного размещения в Брянской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:25

2024-09-14T15:25

2024-09-14T15:25

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что посетила пункт временного размещения в одной из гостиниц Брянской области, где проживают эвакуированные из Донецкой и Луганской Народных республик, некоторых областей Украины, а также из Курской области. "Пообщались с людьми в пункте временного размещения, расположенном в одной из гостиниц в Брянской области. Вместе с нами: заместитель губернатора Ирина Агафонова и региональный уполномоченный по правам человека Вячеслав Тулупов", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен уточнила, что в этом ПВР проживают 51 житель ДНР, ЛНР и некоторых областей Украины. Кроме того, по ее словам, там находятся эвакуированные из Курской области, в том числе пятеро детей. "Ознакомилась с условиями их размещения и питания. Самое главное, что говорят сами люди о созданных для них условиях - жалоб, замечаний нет. Встреча прошла в доброжелательной атмосфере", - добавила Москалькова. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965533105.html

россия

курская область

брянская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, общество, донбасс