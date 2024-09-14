https://ria.ru/20240914/pvo-1972646161.html

Силы ПВО в Брянской области уничтожили один беспилотник ВСУ

Силы ПВО в Брянской области уничтожили один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024

Силы ПВО в Брянской области уничтожили один беспилотник ВСУ

Один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T06:32

2024-09-14T06:32

2024-09-14T06:34

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

александр богомаз

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, россия, безопасность, александр богомаз