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В России потушили 29 природных пожаров за сутки
В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 14.09.2024
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 629 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:31
2024-09-14T09:31
2024-09-14T09:32
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забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 629 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 13 сентября 2024 года, в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади пройденной огнем 629 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было 45 лесных пожаров на площади 111 382 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 14 пожаров на 89 885 гектарах.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 29 природных пожаров на площади 629 гектаров