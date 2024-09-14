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Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 гектаров
Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 гектаров - РИА Новости, 14.09.2024
Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 гектаров
Площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области достигла 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:13
2024-09-14T22:13
2024-09-14T22:28
происшествия
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области достигла 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России."По утонченной информации, перехода огня на жилые дома удалось избежать. На месте сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе порядка 150 человек и 50 единиц техники", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в субботу вечером в этом районе загорелась трава и лесная подстилка.Как отметил губернатор Александр Гусев, всего на территории региона выявили 70 очагов возгорания. Он также напомнил, что в области сохраняется пятый, наивысший класс пожарной опасности, и призвал жителей не разводить открытый огонь.
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972722953.html
воронежская область
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Тушение пожаров в Воронежской области
В Воронежской области зарегистрировано 70 возгораний, ситуация с пожарами в регионе сложная, заявил губернатор.
2024-09-14T22:13
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РИА Новости
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происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Гусев (губернатор)
Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 гектаров
МЧС: площадь пожара в районе Ямного в Воронежской области достигла 20 гектаров