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Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 гектаров

Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 гектаров - РИА Новости, 14.09.2024

Площадь пожара в Воронежской области достигла 20 гектаров

Площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области достигла 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:13

2024-09-14T22:13

2024-09-14T22:28

происшествия

воронежская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области достигла 20 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России."По утонченной информации, перехода огня на жилые дома удалось избежать. На месте сосредоточена объединенная противопожарная группировка в составе порядка 150 человек и 50 единиц техники", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в субботу вечером в этом районе загорелась трава и лесная подстилка.Как отметил губернатор Александр Гусев, всего на территории региона выявили 70 очагов возгорания. Он также напомнил, что в области сохраняется пятый, наивысший класс пожарной опасности, и призвал жителей не разводить открытый огонь.

https://ria.ru/20240914/pozhar-1972722953.html

воронежская область

россия

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Тушение пожаров в Воронежской области В Воронежской области зарегистрировано 70 возгораний, ситуация с пожарами в регионе сложная, заявил губернатор. 2024-09-14T22:13 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)