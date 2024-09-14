https://ria.ru/20240914/pozhar-1972756292.html

Спасатели потушили пожар в жилом доме на Ямале

Спасатели потушили пожар в жилом доме на Ямале - РИА Новости, 14.09.2024

Спасатели потушили пожар в жилом доме на Ямале

Пожар в жилом доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:01

2024-09-14T22:01

2024-09-14T22:01

происшествия

ноябрьск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Пожар в жилом доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. Ранее ведомство информировало, что в микрорайоне Вынгапуровский на улице Строителей в Ноябрьске загорелся жилой многоквартирный деревянный дом, позже у здания обрушилась кровля. Отмечалось, что пожар локализовали на площади 672 квадратных метров, 40 человек эвакуировались, информации о погибших и пострадавших не поступало. "В 23.40 (21.40 мск - ред.) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

ноябрьск

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происшествия, ноябрьск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)