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Спасатели потушили пожар в жилом доме на Ямале
Спасатели потушили пожар в жилом доме на Ямале - РИА Новости, 14.09.2024
Спасатели потушили пожар в жилом доме на Ямале
Пожар в жилом доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:01
2024-09-14T22:01
2024-09-14T22:01
происшествия
ноябрьск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Пожар в жилом доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. Ранее ведомство информировало, что в микрорайоне Вынгапуровский на улице Строителей в Ноябрьске загорелся жилой многоквартирный деревянный дом, позже у здания обрушилась кровля. Отмечалось, что пожар локализовали на площади 672 квадратных метров, 40 человек эвакуировались, информации о погибших и пострадавших не поступало. "В 23.40 (21.40 мск - ред.) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, ноябрьск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ноябрьск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели потушили пожар в жилом доме на Ямале
Спасатели потушили пожар в многоквартирном жилом доме на Ямале