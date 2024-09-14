https://ria.ru/20240914/pozhar-1972753801.html
В Ноябрьске локализовали пожар в жилом доме
В Ноябрьске локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 14.09.2024
В Ноябрьске локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом деревянном доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе локализован на площади 672 квадратных метра, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:19
2024-09-14T21:19
2024-09-14T21:19
происшествия
ноябрьск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Пожар в жилом деревянном доме в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе локализован на площади 672 квадратных метра, сообщает региональный главк МЧС. Ранее ведомство сообщало, что в микрорайоне Вынгапуровский по улице Строителей в Ноябрьске загорелся жилой многоквартирный деревянный дом, произошло обрушение кровли. Отмечалось, что 20 человек эвакуировались, информации о погибших и пострадавших не поступало. "В 22.40 (20.40 мск - ред.) локализация пожара ориентировочно на площади 672 квадратных метров. По уточненной информации, эвакуировались самостоятельно 40 человек, в том числе 8 детей", - отметили в главке.
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происшествия, ноябрьск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ноябрьск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ноябрьске локализовали пожар в жилом доме
МЧС: пожар в жилом доме в Ноябрьске локализовали на площади 672 квадратных метра