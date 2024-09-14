https://ria.ru/20240914/pozhar-1972748234.html

В ЛНР возник крупный пожар в двух поселках

В ЛНР возник крупный пожар в двух поселках - РИА Новости, 14.09.2024

В ЛНР возник крупный пожар в двух поселках

Спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:50

2024-09-14T20:50

2024-09-14T20:59

происшествия

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. "Спасатели МЧС России самоотверженно борются с масштабнейшим пожаром в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. Тушение осложняет сильный порывистый ветер", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240914/pozhar-1972741933.html

луганская народная республика

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происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)