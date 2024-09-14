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В ЛНР возник крупный пожар в двух поселках - РИА Новости, 14.09.2024
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20:50 14.09.2024 (обновлено: 20:59 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972748234.html
В ЛНР возник крупный пожар в двух поселках
В ЛНР возник крупный пожар в двух поселках - РИА Новости, 14.09.2024
В ЛНР возник крупный пожар в двух поселках
Спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:50
2024-09-14T20:59
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. "Спасатели МЧС России самоотверженно борются с масштабнейшим пожаром в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. Тушение осложняет сильный порывистый ветер", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР возник крупный пожар в двух поселках

МЧС РФ: в ЛНР возник крупный пожар в двух поселках

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramЛиквидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР. 14 сентября 2024
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР. 14 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР. 14 сентября 2024
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Спасатели борются с масштабным пожаром в двух посёлках ЛНР, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
"Спасатели МЧС России самоотверженно борются с масштабнейшим пожаром в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. Тушение осложняет сильный порывистый ветер", - сообщили в ведомстве.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар
Вчера, 19:54
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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