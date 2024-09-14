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В ЯНАО загорелся жилой дом - РИА Новости, 14.09.2024
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20:26 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972746158.html
В ЯНАО загорелся жилой дом
В ЯНАО загорелся жилой дом - РИА Новости, 14.09.2024
В ЯНАО загорелся жилой дом
Жилой деревянный дом горит в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе, 20 человек эвакуировались, информации о погибших не поступало, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:26
2024-09-14T20:26
происшествия
ноябрьск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Жилой деревянный дом горит в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе, 20 человек эвакуировались, информации о погибших не поступало, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "В 20.57 (18.57 мск) в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступила информация о пожаре в жилом, многоквартирном, деревянном доме в микрорайоне Вынгапуровский по улице Строителей, 11. По предварительной информации пострадавших и погибших нет, 20 человек самостоятельно эвакуировались", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В 21.32 (19.32 мск) произошло обрушение кровли дома. Данный микрорайон находится отдаленно от города, уточняют в главке, на месте работает пожарно-спасательная часть, также следуют подразделения из Ноябрьска.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, ноябрьск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ноябрьск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЯНАО загорелся жилой дом

МЧС: в ЯНАО загорелся жилой деревянный дом, эвакуировали 20 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Жилой деревянный дом горит в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе, 20 человек эвакуировались, информации о погибших не поступало, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 20.57 (18.57 мск) в пожарно-спасательную часть Ноябрьска поступила информация о пожаре в жилом, многоквартирном, деревянном доме в микрорайоне Вынгапуровский по улице Строителей, 11. По предварительной информации пострадавших и погибших нет, 20 человек самостоятельно эвакуировались", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В 21.32 (19.32 мск) произошло обрушение кровли дома. Данный микрорайон находится отдаленно от города, уточняют в главке, на месте работает пожарно-спасательная часть, также следуют подразделения из Ноябрьска.
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ПроисшествияНоябрьскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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