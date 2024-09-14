https://ria.ru/20240914/pozhar-1972741933.html
На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар
На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар - РИА Новости, 14.09.2024
На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар
Огнеборцы локализовали пожар на горе Машук в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T19:54
2024-09-14T19:54
2024-09-14T19:54
происшествия
ставропольский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg
ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар на горе Машук в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что, предварительно, горит сухая трава на площади 400 метров. "Пожар локализован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/pozhar-1966302858.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7ffcc58a7c892fb71027227f69c17d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар
На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар на площади 400 метров