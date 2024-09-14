https://ria.ru/20240914/pozhar-1972741933.html

На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар

На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар - РИА Новости, 14.09.2024

На горе Машук на Ставрополье локализовали пожар

Огнеборцы локализовали пожар на горе Машук в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:54

2024-09-14T19:54

2024-09-14T19:54

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Огнеборцы локализовали пожар на горе Машук в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что, предварительно, горит сухая трава на площади 400 метров. "Пожар локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240815/pozhar-1966302858.html

ставропольский край

россия

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2024

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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)