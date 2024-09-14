https://ria.ru/20240914/pozhar-1972733280.html
В Воронежской области возник крупный пожар
В Воронежской области возник крупный пожар - РИА Новости, 14.09.2024
В Воронежской области возник крупный пожар
Крупный пожар ликвидируют в селе Ямное Воронежской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T18:59
2024-09-14T18:59
2024-09-14T21:18
происшествия
россия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Крупный пожар ликвидируют в селе Ямное Воронежской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 16.55 мск в МЧС России поступило сообщение о ландшафтном пожаре в селе Ямное Воронежской области. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено загорание травы и лесной подстилки", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что в связи с сильным ветром, произошел переход огня на частные домовладения. По предварительной информации повреждены три дома. На месте работает более пятидесяти человек и 17 единиц техники, привлечен вертолет МЧС России.
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Тушение пожаров в Воронежской области
В Воронежской области зарегистрировано 70 возгораний, ситуация с пожарами в регионе сложная, заявил губернатор.
2024-09-14T18:59
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происшествия, россия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области возник крупный пожар
МЧС России: крупный пожар ликвидируют в воронежском селе Ямное