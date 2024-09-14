https://ria.ru/20240914/pozhar-1972722953.html

В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров

В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров - РИА Новости, 14.09.2024

В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров

Пожар площадью 2000 квадратных метров локализован в Карелии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:34

2024-09-14T17:34

2024-09-14T17:34

происшествия

россия

петрозаводск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар площадью 2000 квадратных метров локализован в Карелии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Загорание произошло вблизи Петрозаводска по Суоярвскому шоссе. Сотрудники ведомства локализовали пожар на двух тысячах квадратных метрах", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на территории возгорания работают 34 специалиста и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240913/pozhar--1972629059.html

россия

петрозаводск

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2024

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происшествия, россия, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)