https://ria.ru/20240914/pozhar-1972722953.html
В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров
В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров - РИА Новости, 14.09.2024
В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров
Пожар площадью 2000 квадратных метров локализован в Карелии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:34
2024-09-14T17:34
2024-09-14T17:34
происшествия
россия
петрозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар площадью 2000 квадратных метров локализован в Карелии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Загорание произошло вблизи Петрозаводска по Суоярвскому шоссе. Сотрудники ведомства локализовали пожар на двух тысячах квадратных метрах", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на территории возгорания работают 34 специалиста и 12 единиц техники.
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происшествия, россия, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Петрозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров
МЧС: в Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров