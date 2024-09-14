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В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров - РИА Новости, 14.09.2024
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17:34 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/pozhar-1972722953.html
В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров
В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров - РИА Новости, 14.09.2024
В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров
Пожар площадью 2000 квадратных метров локализован в Карелии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:34
2024-09-14T17:34
происшествия
россия
петрозаводск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар площадью 2000 квадратных метров локализован в Карелии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Загорание произошло вблизи Петрозаводска по Суоярвскому шоссе. Сотрудники ведомства локализовали пожар на двух тысячах квадратных метрах", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на территории возгорания работают 34 специалиста и 12 единиц техники.
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россия
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происшествия, россия, петрозаводск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Петрозаводск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров

МЧС: в Карелии локализовали пожар площадью 2000 квадратных метров

© Фото : МЧС России/TelegramМесто лесного пожара в Карелии
Место лесного пожара в Карелии - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место лесного пожара в Карелии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар площадью 2000 квадратных метров локализован в Карелии, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Загорание произошло вблизи Петрозаводска по Суоярвскому шоссе. Сотрудники ведомства локализовали пожар на двух тысячах квадратных метрах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на территории возгорания работают 34 специалиста и 12 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияПетрозаводскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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