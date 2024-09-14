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При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина
При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 14.09.2024
При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина
Мирный житель пострадал в результате обстрелов украинскими войсками населенного пункта Галицыновка в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:57
2024-09-14T17:57
2024-09-14T17:57
специальная военная операция на украине
горловка
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денис пушилин
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрелов украинскими войсками населенного пункта Галицыновка в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В поселке Галицыновка в результате обстрела (украинскими войсками - ред.) ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отметил Пушилин, пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что в результате обстрелов в Горловке были повреждены три жилых домостроения и два частных автомобиля. Ранее в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, Происшествия
При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина
Пушилин: при украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина