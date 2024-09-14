Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/postradavshiy-1972727356.html
При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина
При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 14.09.2024
При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина
Мирный житель пострадал в результате обстрелов украинскими войсками населенного пункта Галицыновка в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:57
2024-09-14T17:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрелов украинскими войсками населенного пункта Галицыновка в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В поселке Галицыновка в результате обстрела (украинскими войсками - ред.) ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отметил Пушилин, пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что в результате обстрелов в Горловке были повреждены три жилых домостроения и два частных автомобиля. Ранее в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, Происшествия
При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина

Пушилин: при украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрелов украинскими войсками населенного пункта Галицыновка в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"В поселке Галицыновка в результате обстрела (украинскими войсками - ред.) ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как отметил Пушилин, пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что в результате обстрелов в Горловке были повреждены три жилых домостроения и два частных автомобиля.
Ранее в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала