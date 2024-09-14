https://ria.ru/20240914/postradavshiy-1972727356.html

При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина

При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина - РИА Новости, 14.09.2024

При украинском обстреле Галицыновки в ДНР пострадала женщина

Мирный житель пострадал в результате обстрелов украинскими войсками населенного пункта Галицыновка в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:57

2024-09-14T17:57

2024-09-14T17:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрелов украинскими войсками населенного пункта Галицыновка в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В поселке Галицыновка в результате обстрела (украинскими войсками - ред.) ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отметил Пушилин, пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Он добавил, что в результате обстрелов в Горловке были повреждены три жилых домостроения и два частных автомобиля. Ранее в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что мирная жительница пострадала в результате обстрела в ночь на субботу Горловки украинскими войсками.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, происшествия