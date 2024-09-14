Мурашко рассказал о медицинской помощи в Курской области
Мурашко: медпомощь в Курской области оказывается в полном объеме
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сен — РИА Новости. Медицинская помощь оказывается в Курской области в полном объеме, средств и оборудования для этого достаточно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вся помощь оказывается в полном объеме, достаточно средств и оборудования", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области.
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Мурашко отметил, что в Курской области работают дополнительные бригады медиков из федеральных учреждений и ряда других субъектов РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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