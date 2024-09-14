https://ria.ru/20240914/pomosch-1972713028.html

Мурашко рассказал о медицинской помощи в Курской области

Мурашко рассказал о медицинской помощи в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024

Мурашко рассказал о медицинской помощи в Курской области

Медицинская помощь оказывается в Курской области в полном объеме, средств и оборудования для этого достаточно, сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:36

2024-09-14T16:36

2024-09-14T16:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

михаил мурашко

владимир путин

валерий герасимов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сен — РИА Новости. Медицинская помощь оказывается в Курской области в полном объеме, средств и оборудования для этого достаточно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Вся помощь оказывается в полном объеме, достаточно средств и оборудования", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о ситуации в Курской области. Мурашко отметил, что в Курской области работают дополнительные бригады медиков из федеральных учреждений и ряда других субъектов РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

россия

курская область

брянская область

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безопасность, россия, курская область, брянская область, михаил мурашко, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины