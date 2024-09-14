Жителям Центральной России рассказали о погоде на следующей неделе
Вильфанд: теплая погода сохранится на следующей неделе в западной части России
Сквер возле памятника Гагарину в Калуге. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Теплая погода, превышающая климатическую норму, сохранится на следующей неделе на всей европейской территории России, в Москве будет до 26 градусов, на юге страны начинается бархатный сезон, в азиатской части РФ прогнозируются заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В течение последующих дней очень теплая погода, причем повсеместно - в Северо-Западном федеральном округе на 5-10 градусов температура выше нормы, она везде будет 22-27 градусов. В Мурманской области она будет даже на 12 градусов выше нормы, потому что нормы там очень низкие, до 16 градусов будет с субботы до среды. В центре европейской части России тоже очень теплая погода. Ночные температуры в субботу и воскресенье - от 12 до 15 градусов, дневные - 24-27", - сказал Вильфанд.
По его словам, ночные температуры в Центральной России начнут постепенно понижаться с понедельника до 10-12, а затем до 8-13 градусов. Дневная температура в понедельник составит 24-26 градусов, со вторника по четверг будет 21-26. Такая температура будет выше нормы на 6-7 градусов, отметил синоптик.
Вильфанд сообщил, что на юге Европейской России заканчивается период 30-градусной жары и начинается бархатный сезон, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и комфортная.
"На юге азиатской части страны совершенно другая ситуация - там заморозки, причем во многих регионах: Кемеровская, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край - до минус 2 градусов", - добавил метеоролог.