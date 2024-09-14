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Жителям Центральной России рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 14.09.2024
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03:06 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/pogoda-1972640843.html
Жителям Центральной России рассказали о погоде на следующей неделе
Жителям Центральной России рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 14.09.2024
Жителям Центральной России рассказали о погоде на следующей неделе
Теплая погода, превышающая климатическую норму, сохранится на следующей неделе на всей европейской территории России, в Москве будет до 26 градусов, на юге... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T03:06
2024-09-14T03:06
общество
россия
москва
мурманская область
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Теплая погода, превышающая климатическую норму, сохранится на следующей неделе на всей европейской территории России, в Москве будет до 26 градусов, на юге страны начинается бархатный сезон, в азиатской части РФ прогнозируются заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В течение последующих дней очень теплая погода, причем повсеместно - в Северо-Западном федеральном округе на 5-10 градусов температура выше нормы, она везде будет 22-27 градусов. В Мурманской области она будет даже на 12 градусов выше нормы, потому что нормы там очень низкие, до 16 градусов будет с субботы до среды. В центре европейской части России тоже очень теплая погода. Ночные температуры в субботу и воскресенье - от 12 до 15 градусов, дневные - 24-27", - сказал Вильфанд. По его словам, ночные температуры в Центральной России начнут постепенно понижаться с понедельника до 10-12, а затем до 8-13 градусов. Дневная температура в понедельник составит 24-26 градусов, со вторника по четверг будет 21-26. Такая температура будет выше нормы на 6-7 градусов, отметил синоптик. Вильфанд сообщил, что на юге Европейской России заканчивается период 30-градусной жары и начинается бархатный сезон, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и комфортная. "На юге азиатской части страны совершенно другая ситуация - там заморозки, причем во многих регионах: Кемеровская, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край - до минус 2 градусов", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20240913/pogoda-1972431722.html
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общество, россия, москва, мурманская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Мурманская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям Центральной России рассказали о погоде на следующей неделе

Вильфанд: теплая погода сохранится на следующей неделе в западной части России

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкСквер возле памятника Гагарину в Калуге
Сквер возле памятника Гагарину в Калуге - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Сквер возле памятника Гагарину в Калуге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Теплая погода, превышающая климатическую норму, сохранится на следующей неделе на всей европейской территории России, в Москве будет до 26 градусов, на юге страны начинается бархатный сезон, в азиатской части РФ прогнозируются заморозки, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В течение последующих дней очень теплая погода, причем повсеместно - в Северо-Западном федеральном округе на 5-10 градусов температура выше нормы, она везде будет 22-27 градусов. В Мурманской области она будет даже на 12 градусов выше нормы, потому что нормы там очень низкие, до 16 градусов будет с субботы до среды. В центре европейской части России тоже очень теплая погода. Ночные температуры в субботу и воскресенье - от 12 до 15 градусов, дневные - 24-27", - сказал Вильфанд.
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По его словам, ночные температуры в Центральной России начнут постепенно понижаться с понедельника до 10-12, а затем до 8-13 градусов. Дневная температура в понедельник составит 24-26 градусов, со вторника по четверг будет 21-26. Такая температура будет выше нормы на 6-7 градусов, отметил синоптик.
Вильфанд сообщил, что на юге Европейской России заканчивается период 30-градусной жары и начинается бархатный сезон, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая и комфортная.
"На юге азиатской части страны совершенно другая ситуация - там заморозки, причем во многих регионах: Кемеровская, Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край - до минус 2 градусов", - добавил метеоролог.
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