https://ria.ru/20240914/pnevmoniya-1972668792.html

В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии

В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии - РИА Новости, 14.09.2024

В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии

Школу №16 в Академическом районе Екатеринбурга закрыли на карантин из-за 13 случаев заболевания пневмонией, сообщили РИА Новости в городском департаменте... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:37

2024-09-14T11:37

2024-09-14T11:37

екатеринбург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Школу №16 в Академическом районе Екатеринбурга закрыли на карантин из-за 13 случаев заболевания пневмонией, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. "Перевод на дистанционное обучение учащихся школы №16 связан с 13 случаями заболевания пневмонией у учеников из 12 классов", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что карантин продлится с 14 по 23 сентября, в других школах города случаев пневмонии нет. По каждому из фактов заболевания проведены противоэпидемические мероприятия. Как уточнили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора, сейчас проводится эпидрасследование.

https://ria.ru/20240908/pnevmoniya-1971455965.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, происшествия