https://ria.ru/20240914/pnevmoniya-1972668792.html
В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии
В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии - РИА Новости, 14.09.2024
В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии
Школу №16 в Академическом районе Екатеринбурга закрыли на карантин из-за 13 случаев заболевания пневмонией, сообщили РИА Новости в городском департаменте... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:37
2024-09-14T11:37
2024-09-14T11:37
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/05/497590549_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_2ede367abd28e4eff10c38f641ab8c31.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Школу №16 в Академическом районе Екатеринбурга закрыли на карантин из-за 13 случаев заболевания пневмонией, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. "Перевод на дистанционное обучение учащихся школы №16 связан с 13 случаями заболевания пневмонией у учеников из 12 классов", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что карантин продлится с 14 по 23 сентября, в других школах города случаев пневмонии нет. По каждому из фактов заболевания проведены противоэпидемические мероприятия. Как уточнили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора, сейчас проводится эпидрасследование.
https://ria.ru/20240908/pnevmoniya-1971455965.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/05/497590549_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_ec8fd37ba19b5e270b64c533c841c064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, происшествия
Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Происшествия
В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии
В Екатеринбурге закрыли школу из-за 13 заболевших пневмонией учеников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Школу №16 в Академическом районе Екатеринбурга закрыли на карантин из-за 13 случаев заболевания пневмонией, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.
"Перевод на дистанционное обучение учащихся школы №16 связан с 13 случаями заболевания пневмонией у учеников из 12 классов", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что карантин продлится с 14 по 23 сентября, в других школах города случаев пневмонии нет. По каждому из фактов заболевания проведены противоэпидемические мероприятия. Как уточнили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора, сейчас проводится эпидрасследование.