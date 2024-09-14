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В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии - РИА Новости, 14.09.2024
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11:37 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/pnevmoniya-1972668792.html
В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии
В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии - РИА Новости, 14.09.2024
В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии
Школу №16 в Академическом районе Екатеринбурга закрыли на карантин из-за 13 случаев заболевания пневмонией, сообщили РИА Новости в городском департаменте... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:37
2024-09-14T11:37
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Школу №16 в Академическом районе Екатеринбурга закрыли на карантин из-за 13 случаев заболевания пневмонией, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. "Перевод на дистанционное обучение учащихся школы №16 связан с 13 случаями заболевания пневмонией у учеников из 12 классов", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что карантин продлится с 14 по 23 сентября, в других школах города случаев пневмонии нет. По каждому из фактов заболевания проведены противоэпидемические мероприятия. Как уточнили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора, сейчас проводится эпидрасследование.
https://ria.ru/20240908/pnevmoniya-1971455965.html
екатеринбург
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екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, происшествия
Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Происшествия
В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии

В Екатеринбурге закрыли школу из-за 13 заболевших пневмонией учеников

© РИА Новости / Сергей ЕщенкоПустой школьный класс
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Пустой школьный класс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Школу №16 в Академическом районе Екатеринбурга закрыли на карантин из-за 13 случаев заболевания пневмонией, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.
"Перевод на дистанционное обучение учащихся школы №16 связан с 13 случаями заболевания пневмонией у учеников из 12 классов", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что карантин продлится с 14 по 23 сентября, в других школах города случаев пневмонии нет. По каждому из фактов заболевания проведены противоэпидемические мероприятия. Как уточнили РИА Новости в областном управлении Роспотребнадзора, сейчас проводится эпидрасследование.
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ЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоПроисшествия
 
 
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