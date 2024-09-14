https://ria.ru/20240914/peregovory-1972742453.html

Посол России в Турции назвал главное препятствие для переговоров по Украине

Посол России в Турции назвал главное препятствие для переговоров по Украине - РИА Новости, 14.09.2024

Посол России в Турции назвал главное препятствие для переговоров по Украине

Режим Зеленского является главным препятствием для достижения договорённостей по урегулированию конфликта на Украине, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:59

2024-09-14T19:59

2024-09-14T19:59

специальная военная операция на украине

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алексей ерхов

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АНКАРА, 14 сен - РИА Новости. Режим Зеленского является главным препятствием для достижения договорённостей по урегулированию конфликта на Украине, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Вопрос переговоров касательно урегулирования на Украине следует адресовать другой стороне. Мы от них никогда не отказывались. Главным препятствием достижения договорённостей является режим Зеленского. Россия с самого начала была готова сесть за стол переговоров и обсуждать достижение целей специальной военной политико-дипломатическим путём. Как Вы помните, ещё в марте 2022 года в Стамбуле были парафированы соответствующие документы, однако киевский режим вместо учёта интересов своего народа решил по требованию англосаксов воевать "до последнего украинца" с целью добиться стратегического поражения России", - сказал Ерхов в интервью шеф-корреспондента турецкой газеты "Поста" в Анкаре Хакану Челику. По словам посла, Москва и сейчас готова взять за основу "стамбульский" текст, но, естественно, подработав его с учётом новых реалий. "В июне этого года наш президент Владимир Владимирович Путин озвучил контуры возможных договорённостей между Россией, Украиной и Западом. То есть мяч не на нашей стороне", - добавил Ерхов. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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