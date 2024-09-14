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Ростов-на-Дону отмечает 275-летие со дня основания - РИА Новости, 14.09.2024
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16:29 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/osnovanie-1972711896.html
Ростов-на-Дону отмечает 275-летие со дня основания
Ростов-на-Дону отмечает 275-летие со дня основания - РИА Новости, 14.09.2024
Ростов-на-Дону отмечает 275-летие со дня основания
Торжественный молебен и возложение цветов состоялись в Ростове-на-Дону в субботу - в честь 275-летия со дня основания города, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:29
2024-09-14T16:29
ростов-на-дону
ростовская область
россия
алексей логвиненко
елизавета петровна (императрица)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Торжественный молебен и возложение цветов состоялись в Ростове-на-Дону в субботу - в честь 275-летия со дня основания города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Накануне торжественные мероприятия прошли у стелы "Ростов-на-Дону - город воинской славы", где собравшиеся почтили память ростовчан, отстоявших город в годы Великой Отечественной войны. В субботу, в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, который является знаковым местом для ростовчан и гостей города, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил торжественный молебен. Также в День города состоялось возложение цветов к памятникам святого покровителя столицы Ростовской области - святителю Димитрию Ростовскому и основательнице Ростова Елизавете Петровне. "Ростов-на-Дону, основанный указом императрицы Елизаветы Петровны 275 лет назад, сегодня является крупнейшим административным, экономическим, культурным, научно-образовательным, промышленным центром Юга России. Мы гордимся героическим прошлым. Восхищаемся трудовыми подвигами ростовчан. Приумножаем традиции и делаем все для того, чтобы наш город развивался, рос и процветал", - сказал Логвиненко. Он добавил, что специальная военная операция сплотила городское сообщество: тысячи ростовчан с оружием в руках защищают интересы России на передовой, ростовский бизнес перестроил свои производства под нужды фронта, а сотни неравнодушных ростовчан собирают гуманитарную помощь пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей.
https://ria.ru/20240914/gumpomosch-1972701528.html
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ростов-на-дону, ростовская область, россия, алексей логвиненко, елизавета петровна (императрица)
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, Алексей Логвиненко, Елизавета Петровна (императрица)
Ростов-на-Дону отмечает 275-летие со дня основания

Ростов-на-Дону отмечает 275-летие со дня основания

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Торжественный молебен и возложение цветов состоялись в Ростове-на-Дону в субботу - в честь 275-летия со дня основания города, сообщил журналистам глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Накануне торжественные мероприятия прошли у стелы "Ростов-на-Дону - город воинской славы", где собравшиеся почтили память ростовчан, отстоявших город в годы Великой Отечественной войны.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Ростов-на-Дону передал Курской и Белгородской областям 50 тонн гумпомощи
Вчера, 15:05
В субботу, в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, который является знаковым местом для ростовчан и гостей города, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил торжественный молебен. Также в День города состоялось возложение цветов к памятникам святого покровителя столицы Ростовской области - святителю Димитрию Ростовскому и основательнице Ростова Елизавете Петровне.
"Ростов-на-Дону, основанный указом императрицы Елизаветы Петровны 275 лет назад, сегодня является крупнейшим административным, экономическим, культурным, научно-образовательным, промышленным центром Юга России. Мы гордимся героическим прошлым. Восхищаемся трудовыми подвигами ростовчан. Приумножаем традиции и делаем все для того, чтобы наш город развивался, рос и процветал", - сказал Логвиненко.
Он добавил, что специальная военная операция сплотила городское сообщество: тысячи ростовчан с оружием в руках защищают интересы России на передовой, ростовский бизнес перестроил свои производства под нужды фронта, а сотни неравнодушных ростовчан собирают гуманитарную помощь пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей.
Ростов-на-Дону отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Ростов-на-Дону отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ
19 марта, 11:54
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьРоссияАлексей ЛогвиненкоЕлизавета Петровна (императрица)
 
 
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