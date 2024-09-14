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В Северной Осетии арестовали министра труда и соцразвития - РИА Новости, 14.09.2024
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18:11 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/osetija-1972728708.html
В Северной Осетии арестовали министра труда и соцразвития
В Северной Осетии арестовали министра труда и соцразвития - РИА Новости, 14.09.2024
В Северной Осетии арестовали министра труда и соцразвития
Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова, подозреваемая в превышении должностных полномочий, заключена под стражу на один месяц,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T18:11
2024-09-14T18:11
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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова, подозреваемая в превышении должностных полномочий, заключена под стражу на один месяц, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции РСО-Алания. В пятницу глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале написал, что Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, добавив, что, по данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение Nº 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. "В Ленинский районный суд города Владикавказа поступило ходатайство следственного управления МВД по РСО-А об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айдаровой А. К., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Айдаровой А. К. сроком на один месяц до 11.10.2024", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
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происшествия, владикавказ, россия, сергей меняйло
Происшествия, Владикавказ, Россия, Сергей Меняйло
В Северной Осетии арестовали министра труда и соцразвития

В Северной Осетии арестовали министра труда и соцразвития Айдарову на один месяц

© Фото : Алина Айдарова/TelegramАлина Айдарова
Алина Айдарова - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Алина Айдарова/Telegram
Алина Айдарова. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова, подозреваемая в превышении должностных полномочий, заключена под стражу на один месяц, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции РСО-Алания.
В пятницу глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале написал, что Айдарову обвиняют в превышении должностных полномочий, добавив, что, по данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение Nº 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
"В Ленинский районный суд города Владикавказа поступило ходатайство следственного управления МВД по РСО-А об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айдаровой А. К., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Айдаровой А. К. сроком на один месяц до 11.10.2024", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Задержание генерального директора нижегородской компании Теплоэнерго Ильи Халтурина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. 26 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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