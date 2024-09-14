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На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия
На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия - РИА Новости, 14.09.2024
На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия
Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой, прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве столицы. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:50
2024-09-14T22:50
2024-09-14T22:52
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происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой, прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве столицы.По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие."Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве.В столичной прокуратуре добавили, что информации о пострадавших не поступало.
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москва, происшествия
На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия
Прокуратура: на юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия