https://ria.ru/20240914/oruzhie-1972761025.html

На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия

На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия - РИА Новости, 14.09.2024

На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия

Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой, прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве столицы. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:50

2024-09-14T22:50

2024-09-14T22:52

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой, прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве столицы.По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие."Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве.В столичной прокуратуре добавили, что информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240912/strelba-1972297473.html

https://ria.ru/20240912/dagestan-1972239636.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия