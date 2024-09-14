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На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия - РИА Новости, 14.09.2024
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22:50 14.09.2024 (обновлено: 22:52 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/oruzhie-1972761025.html
На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия
На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия - РИА Новости, 14.09.2024
На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия
Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой, прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве столицы. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:50
2024-09-14T22:52
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой, прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве столицы.По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие."Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве.В столичной прокуратуре добавили, что информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240912/strelba-1972297473.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия

Прокуратура: на юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы закончился стрельбой, прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве столицы.
По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие.
Стрельба у ресторана в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Стрельбу у ресторана в Москве открыл брат блогерши из-за запрета на курение
12 сентября, 14:30
"Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре", - сказали в ведомстве.
В столичной прокуратуре добавили, что информации о пострадавших не поступало.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина открыл стрельбу по полицейским
12 сентября, 11:10
 
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